الإنجاز في 7 سنوات.. 700 مليار جنيه تكلفة مبادرة "حياة كريمة" فقط

جهود كبيرة وإنجازات متلاحقة على مدار 7 سنوات شاهدة على إرادة سياسية صلبة في تغيير حياة المواطنين، وتلبية كافة احتياجاتهم، ولعبت وزارة التنمية المحلية دورًا مهمًا في تلك الإنجازات حيث قامت بالتعاون مع المحافظات إنجاز التكليفات الرئاسية والمشروعات القومية الكبرى.

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وتعد مشروعات الإنجازات التي تحققت في مشروعات الخطة الاستثمارية للدولة دليلا على الإعجاز الذي شهدته مصر والإنجاز غير المسبوق الذي تحقق لصالح المواطن المصري.



وأهم هذه المشروعات مبادرة "حياة كريمة" والتي أطلقها عام 2019 وأولاها اهتمامًا كبيرًا لأنها تقوم بتحسين حياة المواطنين في الريف المصري وتوفير سكن كريم لهم خاصة في ظل التحديات والمشاكل الكثيرة التي كان يعاني منها الريف.

وتعد مبادرة "حياة كريمة" مشروع القرن الـ21 في مصر لعدة أسباب أولها أنه يخدم 58 مليون مواطن من سكان مصر، ثانيًا ينفذ على أكبر نطاق جغرافي في تاريخ مصر يشمل 175 مركزًا موزعة على 20 محافظة تضم 4584 قرية وأكثر من 30 ألف عزبة وكفر ونجع، ثالثًا ينفذ من خلال استثمارات غير مسبوقة تبلغ حوالي 700 مليار جنيه.

ولمزيد من التفاصيل حول مشروعات التنمية المحلية في ربوع مصر شاهد الفيديو التالي..