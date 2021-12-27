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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

قتل غدرا بجلسة صلح.. القصة الكاملة لمصرع شاب في المنوفية.. فيديو

الضحية
الضحية

في حادث بشع مازال الحزن يخيم علي قرية كفر البتانون التابعة لمركز شبين الكوم في محافظة المنوفية عقب مقتل شاب علي يد عدد من أبناء قريته اثناء عقد جلسة صلح عقب مشاجرة بينهم.

بدأت الواقعة عندما نشبت مشاجرة بين محمد سعد ابن القرية صاحب ال 28 وعدد من أبناء القرية وحاول الجميع الصلح بينهم وذهب إليهم الشاب للصلح معهم فقاموا بالتعدى عليه اثناء جلسه الصلح بأسلحة بيضاء أودت بحياته وأصيب شقيقه.

محمد سعد صاحب ال 28 عاما كان يعمل في المعمار ويساعد أسرته ووالده المريض حيث كان يوفر دخل للاسرة ويستعد لزفافه خلال عام ولكن اغتالته يد الغدر.

وقالت والدة محمد سعد، أن نجلها معروف عنه حسن الخلق والسمعة الطيبة بين الجميع وذهب للصلح مع من تعدوا عليه من قبل حيث اقنعه عمه بأن يذهب إليهم " الصلح خير " وذلك اتقاءا لشرهم، مؤكدة أن نجلها استجاب لعمه رغم أنه لم يكن الطرف الخطأ.

واضافت أن الطرف الآخر معروف عنه البلطجة وهم من طلبوا أن يحضر نجلها إليهم الصلح وعند حضوره بصحبه عمه انهالوا عليه بالأسلحة البيضاء وفروا هاربين واحدثوا إصابته في الرأس.

وتابعت أن الجناة لم يكتفوا بقتله بل قاموا بالتمثيل بالجثمان وقطع الاذن واليد وفروا هاربين حيث تم نقل نجلها الي المستشفي ولكنه فارق الحياة.

وأشارت إلي اصابه عم نجلها ونجلها الاخر عبد الرحمن حيث طاردهم الجناة ولم يكتفوا بذلك بل قاموا الجناة بتحرير محضر بقسم شرطة شبين الكوم ضد المجني عليه بالتعدى عليهم رغم مقتله.

وأكد والده جمال سعد، أن نجله راح ضحية غدر فقد كان نعم الابن والاخ فقد كان الابن الأكبر وعائل الأسرة وكان يستعد للزفاف حيث قام بتجهيز منزل الزوجية ولكن كان القدر كلمات اخرى.

وأشار إلي أن أسرة الجناة أعدوا كمين لنجله تحت مسمي جلسة الصلح واعتدوا عليه حيث كان لديهم مشاكل سابقة مع آخرون وسمعتهم سيئة بين اهالي القرية.

اخبار المحافظات قتل جلسة صلح المنوفية محافظة المنوفية شبين الكوم

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قتل غدرا بجلسة صلح.. القصة الكاملة لمصرع شاب في المنوفية.. فيديو

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