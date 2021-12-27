اخطب لبنتك.. أستاذ في جامعة الأزهر : البحث عن عريس غرض نبيل ..فيديو

قال الدكتور محمد المهدي، أستاذ الطب النفسي بجامعة الأزهر، إن الزواج رزق والرزق يحتاج سعي وهناك سعي محترم للزواج.

وأضاف في لقائه مع برنامج «الحكاية»، : «البنت اللي قاعدة في اوضتها ومحدش بيشوفها خالص مهما كانت جميلة وأخلاقها كويسة جدًا وأسرتها كويسة وقاعدة في البيت مبتخرجش، دي سلبية شديدة».

إن هناك سعي راقي للزواج معناه انها تكون حاضرة حضور جميل وراقي ورائع في الشبكة الاجتماعية مثل الدراسة، أو العمل، أو مشاركة في عمل خيري أو مناسبات عائلية أو اجتماعية وغيره، بلبس كويس بروح حلوة وذكاء".

وتابع : «البحث عن عريس غرض نبيل، السيدة خديجة طلبت الرسول صلى الله عليه وسلم لزواجها ، وكان من ضمن التراث أن الأب لو شاب شاب كويس يطلبه لبنته والمثل بيقول اخطب لبنتك ومتخطبش لابنك".