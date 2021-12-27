جامعة سوهاج تواصل قوافلها البيطرية المجانية لقرى طهطا في سوهاج

تواصل كلية الطب البيطري بجامعة سوهاج، سلسلة قوافلها البيطرية المجانية لقرية بنجا بمركز طهطا، حيث بلغ عدد الحالات المرضية التي تمت مناظرتها وعلاجها بالقرية ١٩٨ رأسا من الحيوانات ما بين أبقار وجاموس وأغنام وماعز ودواب وجمال، وفحص عدد ٢٠٠ من الطيور المنزلية ممثلة لحظائر تربية في البيوت.

وأوضح الدكتور مصطفي عبد الخالق رئيس الجامعة، أن الكلية تحرص باستمرار علي تنفيذ هذه القوافل المجانية للقري الأكثر احتياجاً، وذلك تنفيذاََ لمبادرة حياة كريمة، لافتاً إلى أن لهذه القوافل دور هام في تحسين وإنماء الثروة الحيوانية والداجنة في نطاقها الإقليمي.

وأوضح الدكتور بهاء الدين علي القائم بعمل عميد الكلية، أن القافلة قامت بالعلاج والفحص المجاني لعدد من الحالات المرضية، والتي تنوعت بين طب الحيوان من أمراض باطنة وأمراض معدية وتشخيص حمل وحالات جراحة.

وذلك إلى جانب إجراء عدد من العمليات لبعض الحيوانات التي احتاجت التدخل الجراحي، كما تم رش جميع الحالات المترددة للعلاج من الطفيليات الخارجية.

وأضاف الدكتور محمد حسني الرشيدي وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، أن هذه القوافل لها أيضاً دور هام في التدريب العملي للطلاب، وذلك لتأهيلهم لسوق العمل البيطرية بعد التخرج.

وشارك بالقافلة عدد ٢٩ طالبا وطالبة، تم تدريبهم على كيفية التعامل مع الحالات المرضية وطرق التواصل الصحيحة مع أصحابها.