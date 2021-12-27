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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

كل ما تريد معرفته عن معسكر منتخب مصر قبل خوض الأمم الإفريقية

كيروش
كيروش

قرر الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة كارلوس كيروش المدير الفني منح اللاعبين الدوليين راحة لمدة ثلاثة أيام اعتبارا من بدء الأجندة الدولية اليوم 27 ديسمبر الحالي استعدادا للمشاركة في نهائيات الأمم الأفريقية بالكاميرون التي تبدأ بالنسبة للمنتخب الوطني يوم 11 يناير المقبل بلقاء نيجيريا ضمن المجموعة الرابعة التي تضم معهما منتخبي السودان وغينيا بيساو.


جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده أمس كارلوس كيروش المدير الفني مع جهازه المعاون عبر تطبيق زووم حيث يتواجد خارج البلاد لقضاء أعياد الكريسماس مع عائلته.


واستقر كيروش على إقامة تدريبات المنتخب يومي الخميس والجمعة المقبلين 30 و 31 ديسمبر من خلال معسكر مفتوح يحصل بعدها اللاعبون على راحة يوم 1 يناير المقبل، على أن يبدأ المعسكر المغلق للفريق  يوم 2 يناير المقبل حتى موعد السفر إلى مدينة جاروا الكاميرونية يوم 7 يناير استعدادا لمباراتي نيجيريا وغينيا بيساو يومي 11 و 15 يناير ينتقل بعدها الفريق إلى  العاصمة الكاميرونية ياوندي لملاقاة المنتخب السوداني يوم 19 يناير في ختام مرحلة المجموعات في البطولة.


واستقر كيروش على حسم قائمة المنتخب الوطني النهائية المشاركة فى كأس الأمم الإفريقية قبل نهاية الشهر الجاري ، ومن المقرر أن يستبعد كيروش 12 لاعبا من القائمة المبدئية التي أعلن عنها قبل عدة أيام لخوض منافسات البطولة الأكبر داخل القارة السمراء.


وضمت قائمة منتخب مصر المبدئية المعلنة لخوض الأمم الإفريقية أمس 40 لاعبا وهم: محمد الشناوى ومحمد فوزى ومحمد صبحى ومحمد أبو جبل ومحمود جاد وأيمن أشرف وأحمد ابو الفتوح وأحمد حجازى وعمر كمال وعمرو السولية ومصطفى فتحى ومحمد صلاح ومصطفى محمد ومحمد مجدى أفشة وامام عاشور وأكرم توفيق ومحمود الونش ومحمد الننى وعمر مرموش وعبد الله السعيد ومروان حمدى ورمضان صبحى وأحمد سيد زيزو وأحمد حسن كوكا وابراهيم عادل وأحمد ياسر ريان ومحمود علاء وأحمد ياسين ومحمد هانى وأحمد رفعت ومحمد عبد المنعم ومحمد حمدى ونبيل عماد دونجا ومحمود تريزيجيه وحمدى فتحى ومحمد شريف ومهند لاشين ومحمد فتح الله وأحمد رمضان بيكهام ومروان داوود.

لجهاز الفني للمنتخب الوطني كارلوس كيروش الأمم الأفريقية بالكاميرون كيروش السودان غينيا بيساو

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