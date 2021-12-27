القومية في إيقاعات الموسيقى النوبية.. رسالة ماجيستير بتربية نوعية عين شمس

قدمت الباحثة رانيا فوزي رسالة ماجستير بـ كلية التربية النوعية جامعة عين شمس بعنوان إعداد مقطوعات من التراث النوبي لإكساب بعض مهارات الأداء لألة البيانو ، كما تم تقديم مجموعة متنوعة من مقطوعات التراث النوبي بمشاركة فرق موسيقية نوبية.

جاء ذلك تحت رعاية أسامة السيد عميد كلية التربية النوعية جامعة عين شمس ، مصطفى قدري وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، علي حسين النجار أستاذ البيانو ومدير مركز الفنون (الأسبق)، وبحضور السفيرة نجوى إبراهيم ممثل المرأة الأفريقية في الاتحاد الأفريقي والعديد من الشخصيات العامة من وزارة الثقافة والمجتمع النوبي ،. عمرو خليل وكيل كلية لشئون خدمة المجتمع والبيئة، ، داليا حسين رئيس قسم التربية الموسيقية، ابتسام مكرم وكيل كلية التربية الموسيقية لشئون المجتمع والبيئة بجامعة حلوان، و. هبة عاصم رئيس قسم الاقتصاد المنزلي بالكلية وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والباحثين وطلاب كلية التربية النوعية بجامعة عين شمس.

ومن جانبه .. أشاد أسامة السيد عميد كلية التربية النوعية جامعة عين شمس ، و علي حسين النجار أستاذ البيانو بكلية التربية النوعية جامعة عين شمس والمشرف الرئيس بالرسالة التي تهدف لإحياء الهوية وتعميق القومية وتأصيل الفنون الشعبية والتراث

حيث تم تقديم عرض لأحد الفرق النوبية بزيها الرسمي الشعبي، وآلات الدف والغناء الموسيقي باللغة النوبية، لتعريف المجتمع بتلك الموسيقى وإيقاعاتها وهويتها وقوميتها، ومالها من أبعاد وأحداث تاريخية وثقافية وتأثير هذه الموسيقى والفنون الشعبية النوبية كقوة ناعمة في العصر الحديث من زوايا عديدة تثري الثقافة والفنون والهوية والقومية، وذلك من خلال الإيقاعات الموسيقية في الفنون الشعبية النوبية.

وجدير بالذكر أن اللغة النوبية لما لها من تفرد كانت كانت لها تأثير كبير في انتصار حرب أكتوبر 1973 فقد كانت هي اللغة المشفرة للقوات المسلحة أثناء الحرب. وساعدت على اضطراب العدو مما أدى إلى النصر في حرب أكتوبر 1973.