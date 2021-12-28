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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

أهم الزيوت الأساسية لتحسين الخصوبة عند الرجال

خصوبة
خصوبة

يلجأ بعض الرجال إلى استعمال زيوت عطرية للخصوبة، وكشف موقع هيلثي عن اهم الزيوت العطرية لرفع نسبة الخصوبة عند الرجال. 

 

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الزيوت الأساسية للخصوبة عند الرجال


تعمل الزيوت الأساسية لدى الرجال على زيادة إنتاج الحيوانات المنوية وتطبيع الهرمونات وعلاج الاختلالات التناسلية.

تشمل بعض الزيوت الأساسية التي يجب مراعاتها للرجال ما يلي:

حشيشة الملاك: تريح الجهاز العصبي ويسمح لك بالاستمتاع بالعلاقة الحميمة المحسنة ، كما تنشط الأعضاء التناسلية .
الريحان: يحسن الغرائز الجنسية ويريح العقل ويحفز الأعضاء التناسلية والتدليك المريح باستخدام الزيت سيفيد جسديًا وعاطفيًا.

Clary sage: يحفز الغدة النخامية على إنتاج الهرمونات ومن المعروف أنه يزيد من عدد الحيوانات المنوية ويحسن بنية الخصية .
الكمون: يرفع المزاج ويخفف التوتر. ومن المعروف أنه يحسن عدد الحيوانات المنوية وعلامات الخصوبة الأخرى .
السرو: يرفع مستويات هرمون التستوستيرون وينشط الدورة الدموية ويحسن تدفق الطاقة في جميع أنحاء الجسم .

اللبان: يخفف التوتر العصبي أثناء ممارسة الجنس ، ويساعد على تحسين عدد الحيوانات المنوية  .


توت العرعر:  يقوي الكلى وبالتالي يزيد من عدد الحيوانات المنوية ويعمل على الخصوبة عن طريق تحفيز إنتاج الحيوانات المنوية. 
الباتشولي: ينشط الهرمونات الجنسية، ويحسن الرغبة الجنسية. 
الياسمين: يقوي الأعضاء التناسلية ويعزز الصحة الإنجابية.
الورد: يعالج الضعف الجنسي ، ويحسن المزاج ويقوي الأعضاء التناسلية.
خشب الصندل: له  خصائص مثيرة للشهوة الجنسية ، مما يحسن الدافع الجنسي والطاقة. يدعم التوازن الهرموني  .
البرتقال الحلو: يحسن الرغبة الجنسية والعجز الجنسي. يقضي على المخاوف المرتبطة بالمتعة وإرضاء الذات .
نجيل الهند: مفيد للأعضاء التناسلية ويخفف من التوتر الجنسي ويحفز الغدد الصماء والدورة الدموية لدعم إنتاج الهرمونات .
يلانج يلانج: يزيد من الرغبة الجنسية ويعالج العجز الجنسي ويحسن الطاقة الجنسية .

للحصول على النتائج المرجوة ، يجب أن تعرف كيفية استخدام هذه الزيوت.

طرق استخدام الزيوت العطرية


يمكنك استخدام الزيوت الأساسية بطريقتين  :

استنشاق الرائحة
امتصاص في الجلد
يمكن استنشاق رائحة هذه الزيوت إلى الرئتين من خلال الاستحمام ومعطرات الجو واستنشاق البخار وحرق العلاج بالروائح، أثناء الاستحمام أو العلاج بالروائح ، تنتقل الجزيئات الدقيقة الموجودة في الأبخرة المنبعثة من الزيوت الأساسية إلى الرئتين. ثم يتم دمجها مع جزيئات الأكسجين في الدم ويتم نقلها في جميع أنحاء الجسم من خلال جهاز الدورة الدموية.

أثناء التدليك ، يتم امتصاص جزيئات الزيت الأساسية في الجلد ويتم نقلها في جميع أنحاء الجسم عن طريق الدم. نظام الجسم لدينا ذكي بما يكفي لنقل الزيوت الأساسية إلى المناطق التي تتطلب الشفاء.

الجهاز العصبي الدورة الدموية الهرمونات العلاقة الحميمة الحيوانات المنوية مستويات هرمون التستوستيرون مستويات هرمون الزيوت الأساسية للخصوبة عند الرجال

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