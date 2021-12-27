المماليك.. موعد عرض مسلسل رانيا يوسف الجديد

تقرر عرض مسلسل المماليك والذى تقوم ببطولته الفنانة رانيا يوسف، يوم 1 يناير القادم بعدما كان من المقرر عرضه خلال شهر رمضان القادم.



وينتمي مسلسل "المماليك" من بطولة رانيا يوسف إلى نوعية الأعمال الطويلة التي تدور أحداثها في 60 حلقة، وهو عمل اجتماعي تشويقي، يدور حول ست شخصيات رئيسية، وكل شخصية لها قصة، وكل قصة مرتبطة بالقصة الثانية.



ويتناول فكرة الأشخاص الفاسدين، الذين يتسببون في كثير من المشكلات، ويسيطرون على من حولهم.



المسلسل من بطولة رانيا يوسف، بيومي فؤاد، فيدرا، دوللي شاهين، محمد لطفي، محمد سليمان، رامي وحيد، نانسي صلاح، حنان سليمان، رامي غيط، عمر حسن يوسف، تأليف هشام هلال، مدير تصوير أحمد عبد القادر، وإخراج حازم فودة.

وكانت نشرت الفنانة رانيا يوسف، عدة صور لها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى “فيسبوك”.

وعلقت رانيا يوسف قائلة: “تذكر أن الحرية هي أهم أسباب السعادة”.



وفي سياق أخر، كشفت الفنانة رانيا يوسف عن عشقها للتمثيل منذ الصغر حيث بدأت المغامرة في سن 16 عاما ولذلك تفاضل دائما عملها ولا تنظر إلى البطولة المطلقة أو المساحة الخاصة بالدور الذى تقدمه.



وأضافت رانيا يوسف فى تصريح خاص لـ “صدى البلد” : أبحث دائما عن العمل الجيد والدور المؤثر الذى يضيف لى بغض النظر عن مساحته فى العمل.

وأوضحت رانيا يوسف : ان التمثيل والفن فى دمى حيث شاركت منذ صغرى مشهد صامت مع الفنان عادل إمام بفيلم “المنسى” والذى شاركت فى بطولته الفنانة يسرا وأحمد راتب وكان المشهد ضمن مجاميع داخل فيلا كرم مطاوع.

وأشارت رانيا يوسف إلى أنها كانت حريصة على تنمية هذه الموهبة وتطويرها وحريصة أيضا على أن تتعاون مع كل ما هو حديث من أجل تطوير نفسها.