تجارة حلوان: تطعيم كورونا شرط دخول امتحانات الفصل الدراسي الأول

بدأت كليات جامعة حلون فى إعلان جداول الامتحانات الخاصة بالفصل الدراسى الأول وجداول التخلفات للطلاب المحملين بمادة أو اثنين من سنة سابقة.

وتم إعداد وتعقيم وتجهيز مدرجات الامتحانات والقاعات لاستقبال الطلاب وسط إجراءات احترازية من كورونا.

كما تم تطعيم أغلب منتسبي الجامعة بلقاح كورونا، كما أنه يتم حاليا تطعيم الباقين وتطعيم الطلاب الذين لم يبلغوا 18 عاما بلقاح فايزر.



وصرحت الدكتورة أمانى فاخر عميد التجارة بجامعة حلوان، أنه تقرر عقد امتحانات الفصل الدراسى الأول فى كلية التجارة بجامعة حلوان يوم 14 يناير المقبل وتنتهى 4 فبراير، وبالنسبة لفرع كلية التجارة وإدارة الأعمال بالزمالك البرامج الخاصة ستعقد الاختبارات يوم 13 يناير وتنتهى 3 فبراير.

و نوهت الى أنه سيتم اتباع كافة الإجراءات الاحترازية الخاصة بجائحة كورونا، مؤكدة أن دخول الامتحان سيكون بعد تقديم ما يثبت الحصول على تطعيم لقاح كورونا أو على الأقل جرعة واحدة من اللقاح .

مشيرة إلى أن الجامعة توفر مراكز يتم توجيه الطلاب غير الحاصلين لها للحصول على اللقاح.

وتابعت عميد كلية التجارة بجامعة حلوان، أنه تم تطعيم جميع الإداريين وأعضاء هيئة التدريس فى الكلية بالكامل منذ فترة طويلة .

بالإضافة إلى أنه يتم تطبيق تعليمات الحكومة بمنع دخول الطلاب والعاملين و أعضاء هيئة التدريس غير المتلقين للقاح إلا فى حالة وجود مسحة أو تحليل أو إشاعة يثبت عدم الإصابة بكورونا حديث ، و ذلك حفاظا على صحة منتسبى الجامعة و سلامتهم.