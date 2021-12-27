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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

خالد العناني: صندوق إنقاذ آثار النوبة سيجمع مليار جنيه

خالد العناني وزير
خالد العناني وزير السياحة

شهدت اللجنة المشتركة من مكتبي لجنتي السياحة والطيران المدني والخطة والموازنة جدلا، حول  تقرير اللجنة المشتركة الذى أعدته عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون بإنشاء صندوق السياحة والآثار بحضور وزير الثقافة والآثار د. خالد العناني.


تضمن الجدل ما أسماه النواب “هل تنفق السياحة على الآثار”؟ وقالت درية شرف الدين إن دخل السياحة كبير ولكن أغلبه يأتي من الآثار ولا يجب أن ننجرف في مجال الفصل بين السياحة والآثار ونستهدف دعم القطاع.


وقالت نورا علي، رئيس لجنة السياحة و الآثار: “نحن في دولة واحدة ولا مجال للحديث عن الفصل بين القطاعين”.

 

وقال د خالد العناني: "السياحة والآثار وجهان لعملة واحدة وهدفنا واحد.. صندوق إنقاذ آثار النوبة كان يدعم آثار النوبة وكان يجمع ١٢ مليون فقط، أما الصندوق الجديد ممكن يجمع مليار، وهذا مكسب وليس خسارة.

 

وتابع وزير السياحة والآثار: “في الماضى كنا نواجه أزمة أن هناك مصدر واحد ولو أغلق لن يتم إنفاق جنيه واحد على هذا القطاع.. المجلس الأعلي للاثار موجود والتبرع موجود ولم يتم إلغاؤه والصندوق  حصالة لدعم القطاع ونحن كسبانين من هذا الأمر”.

المجلس الاعلى للاثار وزير السياحة وزير الثقافة وزير السياحة و الاثار درية شرف الدين الطيران المدني

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