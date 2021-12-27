خالد بيومي يطالب مدرب المغرب باستدعاء نجم الزمالك لقائمة أمم إفريقيا

طالب خالد بيومي الخبير الكروى البوسني وحيد خليلوزيتش المدير الفني لمنتخب المغرب بضرورة ضم أشرف بنشرقي نجم الزمالك إلى قائمة أسود الأطلس فى امم افريقيا بالكاميرون.

قال خالد بيومي عبر الصفحة الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: “تراجع خليوزيتش باستدعاء بدر بانون ومحمد الشيبي وسفيان رحيمي شئ طبيعي جدا على ما يقدموه مع أنديتهم وتألقهم أيضا”.

وأضاف خالد بيومي: “وجهة نظري القائمة تحتاج أشرف بن شرقي ونصير مزراوي ووليد الكرتي.. المنتخب يحتاج الي عناصر تشارك بشكل اساسي مع انديتها”.

ويشارك منتخب اسود الأطلسي فى امم افريقيا فى الكاميرون ٢٠٢١ ضمن مجموعة ضمت منتخبات غانا وجزر القمر والجابون.

كان الاتحاد المغربي لكرة القدم أصدر اليوم الإثنين، بيانا رسميا يعلن فيه استدعاء الثلاثى بدر بانون، وسفيان رحيمي، ومحمد الشيبي، إلى قائمة منتخب المغرب في الكان.

وأكد موقع LE 360 ، سبور المغربي، أن الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، أرسلت خطابات رسمية إلى الأهلي المصري حيث يلعب بدر بانون، والعين الإماراتي حيث يمارس سفيان رحيمي، والجيش الملكي فريق محمد الشيبي من أجل السماح لهم بالالتحاق لهم بالمنتخب المغربي للدفاع عن قميصه خلال العرس الإفريقي.

ووضع المدرب البوسني بانون والشيبي محمد في القائمة الإحتياطية قبل أن يستدعيهم اليوم بصفة رسمية.

وأتم الموقع، أن وحيد خليلوزيتش أكمل لائحته النهائية المتعلقة بكأس إفريقيا والمتمثلة في 28 لاعبا بعدما كان قد إستدعى 25 لاعبا فقط من بينهم 3 حراس.

وجاءت قائمة منتخب المغرب لـ الكان قبل انضمام الثلاثي كالتالي:

حراسة المرمى: ياسين بونو، منير المحمدي، أنس الزنيتي

الدفاع: آدم ماسينا، أشرف حكيمي، سفيان ألاكوش، سفيان القرواني، رومان سايس، نايف أكرد، سفيان شاكلة، سامي ماي.

الوسط: فيصل فجر، سفيان أمرابط، عزالدين أوناحي، أيمن برقوق، إلياس شاعير، عمران لوزا، سليم أملاح.

الهجوم: زكريا أبوخلال، منير الحدادي، عبد الصمد الزلزولي، سفيان بوفال، ريان مايي، يوسف النصيري، أيوب الكعبي.