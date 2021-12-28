بتكلفة 320 مليون جنيه.. مستشفى سمالوط المركزي مشروع قومي يخدم 733 ألف نسمة..شاهد

يعد مستشفى سمالوط النموذجي بشمال المنيا مشروع قومى جديد اضيف إلى رصيد المشروعات القومية الكبرى التى يتم إنجازها فى محافظة المنيا ضمن عدد من المشروعات الحيويه التى تشهدها المحافظة .. وافتتحه الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية عبر الفيديو كونفرانس خلال افتتاحه عدد من المشروعات بمحافظات الصعيد .

يقول الدكتور محمد نادى وكيل وزارة الصحة بالمنيا أنه تم البدء في مشروع هدم وإحلال المستشفى بمساحة إجمالية 9630 متر مربع حيث تشغل فيه المباني الطبية مساحة قدرها 1536 متر مربع فيما تشغل مساحة المباني الخدمية 585 متر مربع.

وتتكون من طابق أرضي و 4 طوابق علوية حيث يضم الطابق الأرضي أقسام الطوارئ والاستقبال و4 عيادات خارجية وصيدلية بالإضافة إلى قسم الأشعة، التي تشمل الأشعة المقطعية والرنين المغناطيسي والأشعة العادية والموجات فوق الصوتية، كما يشمل خدمات أخرى، منها غرف التعقيم والمشرحة والمغسلة.

الطابق الأول يضم 10 عيادات خارجية، و 40 ماكينة غسيل كلوي و 4معامل، إلى جانب بنك الدم، أما الطابق الثاني فيحتوي على غرف إقامة المرضى، وغرف أخرى لسكن الأطباء وطاقم التمريض بالمستشفى.

بينما يحتوي الطابق الثالث على أقسام الولادة الطبيعية والعمليات الجراحية، فيما يحتوي الطابق الرابع على غرف العناية المركزة، وتم تخصيص جزء منه لمدرسة التمريض التي تضم 6 فصول، وغرف للمدرسين، إلى جانب معمل ومكتبة، وقاعة للاجتماعات، وتهدف المستشفى إلى تقديم الرعاية الصحية الشاملة التي يحتاجها المواطن لتحسين الخدمات المقدمة للمرضى المترددين على المستشفيات بتكلفة 250 مليون جنيه كما تم خلال العام المالى 2019- 2020 تخصيص مبلغ 70 مليون جنيه للمبانى والتجهيزات الطبية الخاصة بالمستشفى لتصل التككلفه الإجمالي للمستشفى 320 مليون جنيه ويبلغ عدد المواطنين المستفيدين من خدماتها 733 ألف و 467 نسمه.

وقال أسامة القاضي محافظ المنيا، إن المستشفى ستساهم فى الإرتقاء بالمنظومة الصحية وتقديم خدمة صحية وعلاجية مميزة لأهالي المحافظة، وستكون بمثابة إضافة قوية لمنظومة الصحة بالمحافظة وتعمل على إتاحة توفير الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين.

وأشار القاضي، إلى أن المستشفى تم تزويدها بأحدث الأجهزة والمعدات الطبية لتحسين ورفع كفاءة الخدمة الصحية فى كافة القطاعات الطبية المقدمة للمواطنين والتى تأتى فى مقدمة إهتمامات الدولة، من خلال تطبيق أفضل المعايير فى أداء الخدمات.

وقال المحافظ، أن المستشفى ستقدم الخدمة الطبية المتميزة ل733 ألف نسمة من أهالى المحافظة وستعمل على تخفيف العبء عن المستشفيات المركزية بالمحافظة، والتي تعد واحدة من بين 5 مستشفيات يتم تطويرها وهى العدوة، مغاغة، بنى مزار، مطاى، سمالوط، ملوى، وديرمواس.

وأشار محافظ المنيا، إلى أنه تم تطوير ورفع كفاءة مستشفيات حميات ورمد ملوى والمنيا العام والفكرية المركزى، وإنشاء مركز لعلاج الفيروسات الكبدية بمستشفى المتوطنة، وإنشاء وتطوير وإحلال وتجديد 51 وحدة صحية بقرى المحافظة، وإنشاء مستشفى طوارئ الشيخ فضل .

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