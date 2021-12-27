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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ختام قافلة جسور الخير بعلاج 2479 مواطنا بالخارجة في الوادي الجديد

جانب من الجوله
جانب من الجوله

أنهت جامعة المنصورة، اليوم الاثنين، فعاليات قافلة "جسور الخير 13" لخدمة سكان محافظة الوادى الجديد، بعد توقيع الكشف وصرف الدواء بالمجان لـ 2479 مواطنًا من أبناء مركزي الخارجة وباريس.

أكد الدكتور أحمد محروس، وكيل وزارة الصحة بالوادي الجديد، فى بيان صحفي له، اليوم الإثنين، أن جامعة المنصورة نظمت القافلة فى 16 تخصصًا طبيًا، هى " الجراحة – النساء والتوليد – رمد – مخ وأعصاب – متوطنة- قلب- أنف وأذن وحنجرة – عظام – مسالك بولية – أسنان – روماتيزم وتأهيل – أشعة – أطفال – صدر – باطنية – جلدية وتناسلية".

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أضاف محروس، أن القافلة قدمت خدماتها الطبية بالمجان يومى 26 و27 ديسمبر الجاري بمستشفى الخارجة التخصصى، فيما ستواصل عملها يومى 28 و29 ديسمبر 2021، بمستشفى الداخلة العام بمدينة "موط"، وذلك ضمن جهود المحافظة لتوفير الخدمات الطبية في التخصصات النادرة بالوادى الجديد.

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