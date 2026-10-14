أحمد موسى يكشف خطة الإخوان السرية للسيطرة على الدولة في 2013: كانوا هيبلعوا البلد.. فيديو

أكد الإعلامي أحمد موسى أن تنظيم الإخوان الإرهابيين لم يحقق شيئا خلال عام من حكمه، مشيرا إلى أنه يمتلك وثائق تتعلق بخطة قال إنها كانت تستهدف تمكين التنظيم من مؤسسات الدولة.

وقال أحمد موسى، خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»: «تنظيم الإخوان الإرهابي قعد سنة في الحكم ولم يفعل شيء، ولو قعد 50 سنة مش هيعمل حاجة».

وأضاف: ««عندي ورق حزب التنظيم الإخواني الإرهابي اللي بيكشف عن خطة لبلع البلد هتكون في الجزء التاني من كتابي أسرار، والخطة دي محطوطة بالكامل في كل زاوية في البلد، هتفاجئوا بيها، القوات المسلحة والداخلية ووزارة العدل والتعليم وكل شيء، الإخوان الإرهابيين كانوا عاملين خطط لكل ده».

وأوضح أن هذه الخطة كانت تستهدف تمكين الإخوان الإرهابيين بشكل كامل، وأن أقصى مدى لتنفيذها كان 4 سنوات، متابعا: «قعدت أقرأ في هذه الخطة، وكل صفحة فيها تُدرس، وكانوا قاعدين شغالين عليها سنين».

وأشار إلى أن التنظيم الإرهابي لم يفعل شيئًا خلال فترة حكمه، قائلًا: «كانوا بيحكموا وينزلوا الناس مظاهرات في الشارع كل جمعة، إزاي أنت بتعمل كده وأنت بتحكم».

وتابع: «الرئيس السيسي كان بيرد على سموتريتش بدون ما يقول اسمه، وقال: أخدنا أرضنا خلاص ومعندناش أطماع، الأولوية بالنسبالنا الحفاظ على حدودنا».