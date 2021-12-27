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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

عقب إطلاقها بساعات

تامر عاشور يتصدر التريند بـ "تيجي نتراهن" ويقترب من المليون الأول.. فيديو

صدى البلد

تصدر النجم  تامر عاشور، تريند العديد من مواقع التواصل الإجتماعي عقب إطلاق أغنيته الجديدة "تيجي نتراهن" بساعات على قناته الخاصة بـ "يوتيوب" وصفحاته الخاصة على “فيس بوك وانستجرام وتويتر”.

 

 

"تيجي نتراهن" من ألبوم عاشور القادم الذي إنتهى من تسجيل جميع أغانيه استعدادا لطرحه مع بداية عام ٢٠٢٢ والأغنية  كلمات الشاعر الغنائي عليم ولحن عمرو الشاذلى وتوزيع موسيقى عمرو الخضرى.

 

وتقترب "تيجي نتراهن" من المليون مشاهدة علي "يوتيوب" في أقل من ٢٤ ساعة على إطلاقها. 

 

وكان عاشور أكد في تصريحات صحفية، أن الألبوم الجديد يشهد تغييرات ملحوظة يلتمسها جمهوره سواء في الكلمات أو اللون الغنائي بالإضافة إلى مفاجآت من المقرر الكشف عنها قبيل إطلاقه نهاية ديسمبر الجاري. 

 

 

ويشارك في الألبوم الجديد لعاشور من الشعراء جمال الخولى، مالكى، هشام صادق، حسام سعيد، أدهم معتز  ..ومن الملحنين مدين، تامر على، محمود أنور، سامح كريم، عمرو الشاذلى، مايكل رامى ومحمدى بالإضافة إلى توزيعات موسيقية لـ" فهد، آسر عاشور، عمرو الخضرى، محمد شفيق، أحمد أمين ويحى يوسف.

تامر عاشور تيجي نتراهن أغنيته الجديدة تيجي نتراهن فيس بوك وانستجرام وتويتر يوتيوب

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