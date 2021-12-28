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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

هل يجب على العالم الاستمرار في حملات التطعيم رغم ظهور سلالات كورونا..إجابة مثيرة

كورونا مصدر قلق عالمي
كورونا مصدر قلق عالمي

 

شدد وزير الصحة في الحكومة الإيطالية، روبرتو سبيرانتسا، على أهمية المضي قدما في حملة التطعيم باللقاحات المضادة لفيروس كورونا خاصة بعد ظهور المتحور "أوميكرون".

وكتب الوزير في منشور على "فيسبوك": "بدأت حملة التطعيم الوطنية في 27 ديسمبر قبل عام، في غضون اثني عشر شهرا، وبفضل قوة نظامنا الصحي والالتزام غير المسبوق للنساء والرجال في نظام الرعاية الصحية، قمنا بحقن أكثر من 108 ملايين جرعة من اللقاحات ضد فيروس سارس-كوف-2".

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وأضاف: "كما يتضح من بيانات علمائنا، أنقذت اللقاحات أرواح الآلاف من الناس وسمحت لبلدنا بإعادة الأنشطة، يجب أن نواصل السير على هذا الطريق".


من المحتمل جدًا أن يؤثر متغير  أوميكرون Omicron SARS-CoV-2 سريع الانتشار على بعض درجات الحماية من  خلال اللقاحات ، وفق ما تشير إلى الدراسات المختبرية الأولية عن قدرة أوميكرون على مرواغة المناعة، بحسب ماذكرت مجلة ناتشر.

لكن النتائج الأولية - التي صدرت  من قبل فرق في جنوب إفريقيا وألمانيا والسويد ، وكذلك من خلال التعاون بين شركتي فايزر وبيونتيك تشير إلى أن الحماية التي تمنحها لقاحات COVID-19 الحالية لن يتمكن الوباء من القضاء عليها تمامًا ، وأن المعززات يجب أن تحسن المناعة ضد أوميكرون.

وتقول بيني مور ، عالمة الفيروسات بجامعة ويتواترسراند في جوهانسبرج ، جنوب إفريقيا ، والتي شاركت في تأليف إحدى الدراسات: "من المحتمل أن نشهد انخفاضًا في فعالية اللقاحات ضد الوقاية من العدوى.  وهو ما يؤكدأهمية الحصول على تعزيز مناعية بجرعات أخرى من اللقاحات ثالثة أو رابعة".

يقول بن موريل ، عالم الفيروسات وعالم المناعة في معهد كارولينسكا في ستوكهولم ، والذي شارك في الإشراف على إحدى الدراسات: "ما زلنا بحاجة إلى انتظار بيانات أكثر فعالية وإشارات واضحة من الأماكن التي يزداد فيها عدد حالات الوباء".

تعرف الباحثون في بوتسوانا وجنوب إفريقيا على Omicron في أواخر نوفمبر ، ومنذ ذلك الحين تتسابق الفرق في جميع أنحاء العالم لفهم خصائص المتغير والمخاطر التي يمثلها.

تشير البيانات الأولية من جنوب إفريقيا وأماكن أخرى إلى أن المتغير قابل للانتقال بشكل كبير - ينتشر عدة مرات أسرع من دلتا - وقد يكون قادرًا على إصابة الأشخاص الذين لديهم مناعة ضد المتغيرات الأخرى.

يحمل Omicron عددًا كبيرًا من الطفرات في بروتينه- الهدف الرئيسي للاستجابات المناعية - وبعض هذه التغييرات ، عندما تكون موجودة في متغيرات أخرى ، تؤثر على قدرة الأجسام المضادة على التعرف على الفيروس ومنع العدوى.

تشير النتائج  العملية الاولية إلى أن Omicron يحد من فاعلية الأجسام المضادة على نطاق واسع أكثر من أي متغير آخر منتشر لـ SARS-CoV-2.

لكن حجم تأثير أوميكرون يتفاوت بين الدراسات ، التي فحصت عينات دماء من الأشخاص الذين لديهم لقاحات مختلفة وتاريخ الإصابة بالعدوى.
 

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