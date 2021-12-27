عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

خبير مناعة يكشف عن وجود سلالة لكورونا أخطر من "أوميكرون"

كورونا مصدر قلق عالمي
كورونا مصدر قلق عالمي

قال خبير في المناعة بالجزائر، إن متحورات كورونا خطيرة، لكنه أكد أن بعضها أخطر على البشر من الآخر.

وأضاف خبير المناعة  الجزائري كمال جنوحات، والذي يشغل أيضًا منصب رئيس الجمعية الجزائرية لعلم المناعة ، وفقا لما ذكرته صحيفة  "الشروق" الجزائرية، أن سلالة أوميكرون التي ظهرت لأول مرة في جنوب أفريقيا خطيرة، مشيرا إلى أنه رغم خطورة أوميكرون، إلا إن  سلالة "دلتا" أكثر خطورة، وأسرع انتشارا من  "أوميكرون".

وقال جنوحات في تصريحات للقناة الإذاعية الثالثة في الجزائر، إن "الوضع الوبائي مقلق وسط تسجيل أولى حالات الإصابة بـ"أوميكرون" في الجزائر، وهو نوع أكثر عدوى".

وأشار إلى أن جنوب إفريقيا تسجل ما بين 90 و100 حالة وفاة في اليوم بمتحور "أوميكرون".

وأكد البروفيسور أن متحور "دلتا"، أكثر خطورة وأسرع انتشارا مقارنة بـ"أميكرون".

ودعا جنوحات، جميع الجزائريين إلى التطعيم لحماية أنفسهم من هذه المتحورات من فيروس كورونا.

وكان معهد باستور في الجزائر، أعلن في وقت سابق عن تسجيل حالتي إصابة جديدتين بمتحور فيروس كورونا الجديد "أوميكرون" في البلاد، وتكون الجزائر بذلك قد سجلت حتى الآن أربع حالات مؤكدة من الإصابة بـ"أوميكرون".
 

فيروس كورونا الجزائر جنوب افريقيا الوباء المناعة فيروس كورونا الجديد الوضع الوبائي تحورات كورونا معهد باستور متحور دلتا سلالة دلتا

موضوعات متعلقة

"ذا هيل" تكشف عن أزمة أمريكا القادمة.. ليست أوكرانيا أو تايوان

إيران.. فرنسي يضرب عن الطعام.. ونشطاء: طهران تبتز الدول باعتقال مواطنيها

مستويات الإصابات قياسية.. أوميكرون صداع جديد في رأس بايدن

لماذا فشل بايدن في أهم الملفات التي وعد بها الأمريكان خلال 2021

الرعب يعود من جديد..أوميكرون يرهق فرنسا وأوروبا

عام سيئ على نائبة الرئيس الأمريكي.. وانتقادات لاذعة من الحزبين لهذه الأسباب

هل يمنح الوقف المؤقت للقتال في إثيوبيا فرصة لمنع انهيار البلاد؟

أوميكرون المرعب.. تفاصيل خريطة انتشار متحور كورونا الجديد حول العالم

ترشيحاتنا

قانون التجارة .. 6 حالات تسقط فيها حقوق حامل الكمبيالات

جمهورية جديدة..10مليارات جنيه تكلفة منظومة التأمين الصحي الشامل بـ سيناء ومدن القناة

3.5 مليار دولار.. أباتشي الأمريكية تكشف تفاصيل اتفاق التنقيب مع مصر

محمد صبحي ساخرا من نمبر وان: "يبقي أنا رقم 1000"

فيضانات وحرائق.. إنفاق عشرات المليارات لمكافحة الكوارث الطبيعية المرتبطة بالمناخ في 2021

تخفيضات على اسعار ستروين C3 إير كروس .. تفاصيل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سيول وعاصفة ترابية.. تفاصيل طقس الـ 6 أيام القادمة

الأرصاد : انتهاء الأجواء الشتوية المستقرة بدءًا من الجمعة

بطل الملاكمة .. وفاة أندرتيكر بعد إصابته بفيروس كورونا

زوجة أحمد السقا تصدم الجمهور: انفصلنا مرتين بسبب الخلافات

شوبير يكشف مفاجأة عن المستبعدين من قائمة منتخب مصر النهائية لأمم إفريقيا

كم زوج للمرأة في الجنة ؟.. 10 حقائق لا يعرفها كثيرون

بعد أدهم نابلسي.. تامر حسني يفكر في اعتزال الغناء |فيديو

مروان محسن يحذف تغريدة كتبها بعد تعادل فيوتشر مع الأهلي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بدأ بـ حلا شيحة ومعز مسعود..أشهر 10حالات زواج في الوسط الفني خلال2021

فطر معاهم وغنى بالنوبي .. استقبال حافل للسيسي بغرب سهيل.. والأهالي : أول رئيس يزورنا مرتين في شهر | والقائد يرد بأمر مباشر للحكومة

الرئيس السيسي يدعو الطفلين جنى وساجد لحضور منتدى شباب العالم | صور

بقيمة 225 مليار جنيه.. مشروعات عملاقة للتنمية المحلية خلال 7 سنوات

فيديو

فطر معاهم وغنى بالنوبي .. استقبال حافل للسيسي بغرب سهيل.. والأهالي : أول رئيس يزورنا مرتين في شهر | والقائد يرد بأمر مباشر للحكومة

محاكمة أحمد أدم بتهمة التهرب الضريبي.. تفاصيل إصابة عبير صبري بكورونا .. ورد صادم من منة عرفة على نزار الفارس.. فيديو

فيديو جراف.. 18 مشروعا جديدا للنهوض بمنطقة شرق بورسعيد

إنجازات كبيرة.. "الكهرباء" في نجاحات خلال 7 سنوات من عهد السيسي

المزيد

ساحة رأي

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

وقولوا للناس حسنا

عبد المعطى أحمد يكتب: حادثة قذف الحذاء!

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد مبروك

القاهرة العاصمة مرة أخرى

رشا شكر

الخروج من سباق الأوسكار

د. ماريان جرجس

صعيد الأمل

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. احذروا العالم الافتراضي

محمود بكرى

معركة الوعي (17)

نهال علام

سر وجودنا .. ماذا نريد من الله؟

د. جهاد عودة

نهضة اليسار العالمي: البداية أمريكا والآن شيلى

أحمد نجم

حكاية رقم 60 مع المصريين

اﻟﻤﺰﻳﺪ