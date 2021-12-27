خبير مناعة يكشف عن وجود سلالة لكورونا أخطر من "أوميكرون"

قال خبير في المناعة بالجزائر، إن متحورات كورونا خطيرة، لكنه أكد أن بعضها أخطر على البشر من الآخر.

وأضاف خبير المناعة الجزائري كمال جنوحات، والذي يشغل أيضًا منصب رئيس الجمعية الجزائرية لعلم المناعة ، وفقا لما ذكرته صحيفة "الشروق" الجزائرية، أن سلالة أوميكرون التي ظهرت لأول مرة في جنوب أفريقيا خطيرة، مشيرا إلى أنه رغم خطورة أوميكرون، إلا إن سلالة "دلتا" أكثر خطورة، وأسرع انتشارا من "أوميكرون".

وقال جنوحات في تصريحات للقناة الإذاعية الثالثة في الجزائر، إن "الوضع الوبائي مقلق وسط تسجيل أولى حالات الإصابة بـ"أوميكرون" في الجزائر، وهو نوع أكثر عدوى".

وأشار إلى أن جنوب إفريقيا تسجل ما بين 90 و100 حالة وفاة في اليوم بمتحور "أوميكرون".

وأكد البروفيسور أن متحور "دلتا"، أكثر خطورة وأسرع انتشارا مقارنة بـ"أميكرون".

ودعا جنوحات، جميع الجزائريين إلى التطعيم لحماية أنفسهم من هذه المتحورات من فيروس كورونا.

وكان معهد باستور في الجزائر، أعلن في وقت سابق عن تسجيل حالتي إصابة جديدتين بمتحور فيروس كورونا الجديد "أوميكرون" في البلاد، وتكون الجزائر بذلك قد سجلت حتى الآن أربع حالات مؤكدة من الإصابة بـ"أوميكرون".

