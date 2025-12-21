اعتماد جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل والشهادة الإعدادية بالوادي الجديد

اعتمد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2025-2026، وذلك لصفوف النقل بالمرحلة الإبتدائية والإعدادية والمدارس الفنية (تجاري - زراعي - صناعي - التعليم المزدوج)، ومنظومة الفصل الواحد، ومدارس الأمل للصم وضعاف السمع، وكذا الشهادة العامة الإعدادية للتعليم العام واللغات والمهنية والرياضية والدمج ومدارس التربية الخاصة، وذلك بجميع الإدارات التعليمية الخمس، مع مراعاة عدم عقد أي امتحانات أيام أعياد الأخوة الأقباط خلال شهر يناير المقبل.



مواعيد امتحانات صفوف النقل

وتنطلق امتحانات صفوف النقل اعتبارًا من يوم السبت 10 يناير 2026، على أن تبدأ امتحانات الشهادة الإعدادية العام واللغات والرياضية والدمج والمهنى اعتبارًا من يوم الخميس 15 يناير، وتستمر حتى الخميس 22 من الشهر ذاته.

وأشار الدكتور سامي فضل وكيل وزارة التربية والتعليم إلى أنه جرى عقد سلسلة من الاجتماعات بالمعنيين والقائمين على أعمال الامتحانات، للتأكيد على الإجراءات المنظمة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان انضباط وسرية الامتحانات.