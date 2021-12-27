النشرة الاقتصادية..سداد 700 مليون دولار لنادي باريس.. ومزاد لبيع سيارات الجمارك غدا

نشر موقع صدي الاخباري، أبرز الأحداث والفعاليات الاقتصادية المقررة علي مدار اليوم الاثنين وهي كالأتي:

استقرار الذهب في نهاية تعاملات اليوم

استقر سعر الذهب في مصر علي مدار اليومين الماضيين بمحلات الصاغة وحتي نهاية تعاملات اليوم الأثنين؛ بدون أي تغيير على مستوى الأعيرة المختلفة، حيث بلغ سعر الجرام من عيار 21 الأشهر انتشارا نحو 792 جنيها.

البنك المركزي: ارتفاع استثمارات السندات وقروض طويلة الأجل لـ 236.4 مليار جنيه في الربع المالي الأول

ارتفع حجم استثمارات سندات والقروض طويلة الأجل للبنوك في مصر إلي 236.421 مليار جنيه في نهاية سبتمبر الماضي مقابل 243.9 مليار جنيه بنهاية أغسطس الماضي ومقارنة بـ 245.5 مليار جنيه في يوليو من نفس العام.

الحكومة تستكمل صرف رواتب الموظفين ..غدا

تستكمل وزارة المالية غدا الثلاثاء، عمليات رواتب العاملين بالدولة من المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وأصحاب القوانين أو الكوادر الخاصة لليوم الرابع على التوالي، عن شهر ديسمبر الجاري، حيث من المقرر أن يتم صرف بقية رواتب العاملين بالدولة من الجهات التي لم تتقاضي مرتباتها؛ بعد 60 جهة مرتباتها خلال 3 أيام سابقة علي مستوي 3 مجموعات وظيفية.

الجمارك تحبط محاولة تهريب 79 زجاجة خمر مستوردة بـ 4.8 مليون جنيه

أحبطت الإدارة المركزية لمكافحة التهريب الجمركي بمصلحة الجمارك، محاولة تهريب 79 زجاجة خمر مستوردة غير خالصة الرسوم ، تم عرضها بأحد محلات بيع المشروبات الروحية بمنطقة العمرانية بالجيزة، لتبلغ قيمة المضبوطات 4.8 مليون جنيه.



استقرار الدولار في نهاية تعاملات اليوم

استقر سعر الدولار أمام الجنيه المصري، في ختام تعاملات اليوم الإثنين علي مستوي البنوك العاملة بمصر، علي مدار الشهرين السابقين علي التوالي، حيث وصل متوسط سعر الدولار 15.66 جنيها للشراء مقابل 15.75 جنيها للبيع، وفقا لما اعلنه البنك المركزي المصري.



مصر تسدد 700 مليون دولار لدول نادي باريس.. تفاصيل

تسدد مصر خلال الأيام القليلة المقبلة، 700 مليون دولار، ضمن الأقساط الدورية لصالح دول نادي باريس التي يبدأ سدادها بصورة دورية في يناير من كل عام.

غدا.. مزاد علني لبيع 53 سيارة ودراجة نارية بالجمارك

تنظم جمارك السيارات ظهر غدا الثلاثاء، جلسة مزاد علنية لبيع 53 سيارة ودراجة نارية مخزنة بساحة مطار القاهرة من ماركات مختلفة وشهيرة.