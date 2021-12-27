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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

استقرار الذهب في نهاية تعاملات اليوم

سعر الذهب
سعر الذهب

استقر سعر الذهب في مصر علي مدار اليومين الماضيين بمحلات الصاغة وحتي نهاية تعاملات اليوم الأثنين؛ بدون أي تغيير على مستوى الأعيرة المختلفة.

وفقا لموقع إيجيبت جولد برايس المتخصص في  أسعار المشغولات الذهبية فقد وصل سعر الجرام من عيار 21 الأشهر انتشارا نحو  792 جنيها .

تراجع سعر الذهب في مصر اليوم الاثنين 27-12-2021

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و سجل سعر الجرام من عيار 24 الأغلى فئة في سوق الذهب نحو 905 جنيها .

 

وبلغ سعر الجرام من عيار 18 الأوسط بين أعيرة الذهب نحو679 جنيها 


ووصل سعر الجرام من عيار 14 الأدنى فئة بين المشغولات الذهبية نحو 528 جنيها

 

وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 6336 جنيها و أوقية الذهب نحو 28.15 ألف جنيه و كيلو الذهب نحو 905.143 ألف جنيه.

 

أسعار الذهب اليوم بالمصنعية


وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

ويعد سعر الذهب اليوم في مصر معلومة اقتصادية قيِّمة، خاصة للمقبلين على الزواج، فضلا عن المستثمرين؛ نظرا لارتباطه بالاقتصاد العالمي، وذلك في الوقت الذي تدهور فيه اقتصاد كثير من الدول، وأصبح الذهب ملاذًا آمنًا للكثيرين سواء في مصر أو بباقي الدول العربية.
 

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