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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

2 جنيه زيادة في سعر الذهب خلال أسبوع.. تفاصيل

الذهب
الذهب

ارتفع سعر الذهب في مصر علي أساس أسبوعي بنهاية تعاملات اليوم السبت، بمتوسط جنيهين علي مستوي الأعيرة الذهبية المختلفة بما كان عليه المعدن الأصفر في محلات الصاغة، الأسبوع الماضي.


وذكر موقع إيجيبت جولد برايس المتخصص في اسعار المشغولات الذهبية، أن سعر الجرام من عيار 21 الأشهر انتشارا وصل حوالي 792 جنيه مقارنة بـ 790 جنيها خلال السبت الماضي.

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بينما سجل سعر الجرام من عيار 24 الأغلي فئة في سوق الذهب حوالي 905 جنيها مقابل 903 جنيها خلال الأسبوع الماضي.

 

وبلغ سعر الجرام من عيار 18 الأوسط بين أعيرة الذهب حوالي 679 جنيها مقابل  677 جنيها السبت الماضي


ووصل سعر الجرام من عيار 14 الأدني فئة بين المشغولات الذهبية، حوالي 528 جنيها بعد أن كان 527 جنيها في الأسبوع الماضي.

 

وسجل سعر الجنيه الذهب، حوالي 6336 جنيها وأوقية الذهب حوالي 28.15 ألف جنيه وكيلو الذهب حوالي 905.143 ألف جنيه.


أسعار الذهب اليوم بالمصنعية

وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

 

ويعد سعر الذهب اليوم في مصر معلومة اقتصادية قيِّمة، خاصة للمقبلين على الزواج، فضلا عن المستثمرين؛ نظرا لارتباطه بالاقتصاد العالمي، وذلك في الوقت الذي تدهور فيه اقتصاد كثير من الدول، وأصبح الذهب ملاذًا آمنًا للكثيرين سواء في مصر أو بباقي الدول العربية.
 

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