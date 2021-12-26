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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

سعر الذهب في محلات الصاغة اليوم 26- 12- 2021

سعر الذهب
سعر الذهب

شهد سعر الذهب في مصر استقرارا في بداية تعاملات اليوم الأحد الموافق 26-12-2021، بعد زيادته أمس بمقدار جنيهان علي أساس أسبوعي..


وذكر موقع إيجيبت جولد برايس المتخصص في  اسعار المشغولات الذهبية فقد وصل سعر الجرام من عيار 21 الأشهر انتشارا نحو  792 جنيها .

و سجل سعر الجرام من عيار 24 الأغلي فئة في سوق الذهب نحو 905 جنيها .

 

وبلغ سعر الجرام من عيار 18 الأوسط بين أعيرة الذهب نحو679 جنيها 


ووصل سعر الجرام من عيار 14 الأدني فئة بين المشغولات الذهبية نحو 528 جنيها

 

وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 6336 جنيها و أوقية الذهب نحو 28.15 ألف جنيه و كيلو الذهب نحو 905.143 ألف جنيه


أسعار الذهب اليوم بالمصنعية

وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

 

ويعد سعر الذهب اليوم في مصر معلومة اقتصادية قيِّمة، خاصة للمقبلين على الزواج، فضلا عن المستثمرين؛ نظرا لارتباطه بالاقتصاد العالمي، وذلك في الوقت الذي تدهور فيه اقتصاد كثير من الدول، وأصبح الذهب ملاذًا آمنًا للكثيرين سواء في مصر أو بباقي الدول العربية.
 

سعر عيار 21 اليوم سعر الجنيه الذهب اليوم

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