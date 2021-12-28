هشام الهلباوي: 15 مليار جنيه حجم الميزانية المرصودة لتنمية الصعيد

قال الدكتور هشام الهلباوى، مدير برنامج التنمية المحلية بالصعيد، إن محافظات الصعيد لم تكن تأخذ حقها قبل وجود الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وتابع مدير برنامج التنمية المحلية بالصعيد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “المواجهة” والمذاع عبر قناة “ إكسترا نيوز”،:"نسبة البطالة وصلت إلى 6 % بعد أن كانت 14% في الصعيد عام 2014.

وأوضح:" أسبوع الصعيد حول الكلام والخطط لواقع تنفيذى على الأرض، حيث إن الاهتمام بالريف والصعيد نال أولوية لدى الدولة المصرية، فالجمهورية الجديدة بدايتها كانت العدالة



وأشار إلي أنه أصبح هناك محطة بنبان في الكهرباء والغاز والبترول في أسيوط وإنشاء 14 محورا بـ 23 مليار جنيه، بجانب برنامج تنمية الصعيد بتكلفة 15 مليار جنيه وهى أرقام كبيرة، وأصبح لدينا إرادة سياسية تعرف ماذا تريد؟ وأين تذهب وهناك مستهدفات.