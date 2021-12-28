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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

العراق.. مصطفى العبد الله يحيي حفل رأس السنة في أربيل لأول مرة

نجوم العراق في رأس
نجوم العراق في رأس السنة

يستعد الفنان العراقي مصطفى العبد الله لإحياء حفل غنائي يوم 31 ديسمبر الجاري، بمناسبة احتفالات رأس السنة، وتعد تلك أولى حفلات مصطفى العبد الله في أربيل بدولة العراق.

 

وطرب الفنان العراقي مصطفى العبد الله، مؤخرا أغنية تحمل اسم نسيان بالنسيان، على موقع الفيديوهات بموقع يوتيوب.

 

وتعاون مصطفى العبد الله في أغنيته جديدة نسيان بالنسيان، مع الموزع حيدر كيتارا، والأغنية من كلمات محمد الجبوري وألحان سيف عامر.

 

وجاءت كلمات الأغنية كالتالي: حالف لاسوي مثلك، لا تعتقد ندمان، وياك واحدة بواحدة نسيان بالنسيان، تبعد عليا ابعد، تهملني إني أهمل، اللي مايضمني بقلبه، ف عيني أصلا ينزل، علمتني إني الأيام، أقوى من الناس الظلام، واللي قلبه اتجن احتاره، ضيعت من عمري أهواي.

 

وكان أعرب حيدر كيتارا عن سعادته بالأغنية، في بيان صحفي، حيث حققت الأغنية نجاح كبير وحصلت على أكثر من نصف مليون مشاهدة خلال يومين على يوتيوب، مشيرا إلى أن هناك تعاون قادم بينه وبين مصطفى العبد الله.

 

وطرح مصطفى العبد الله مؤخرا عدد من الأغنيات مثل: السفن ما غركانة، يا كوني، كرسي الملك، لا تغيب، قلبي تكسر، مفرفش، عيني عيني، اتحدى واحد، 60 فدوة، تعال.

 

وحقق مصطفى العبد الله، نجاحا كبيرا خلال الفترة الماضية، من خلال أغنية تعال، والتي جمعته بكل من الفنان العراقي علي جاسم ومحمود التركي.

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