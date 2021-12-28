أغانٍ تراثية وعروض نوبية.. تفاصيل زيارة السيسي لـ غرب سهيل|وهذا ما قدمته «حياة كريمة» في أسوان

قام الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بجولة أمس، الاثنين، في قرية غرب سهيل بمحافظة أسوان، إحدى محافظات صعيد مصر، وذلك لمتابعة تنفيذ تطوير الخدمات بالقرية، ضمن المبادرة الرئاسية “حياة كريمة" لتنمية الريف المصرى.

واستقبلت نساء قرية غرب سهيل في أسوان، الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالزغاريد، أثناء جولة تفقدية له في القرية، قائلين: «إحنا مبسوطين بيك يا ريس»، ورد الرئيس عبد الفتاح السيسي : «هندخل القرية دي حياة كريمة دلوقتي».

أول زيارة للرئيس لغرب سهيل

وعبر أهالي قرية غرب سهيل في أسوان، عن سعادتهم بزيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي كأول رئيس للجمهورية يقوم بزيارتهم، وتفاعلوا معه مرددين: «نورت يا ريس ومبسوطين بيك.. تحيا مصر».

وأكد أهالي قرية غرب سهيل في أسوان، أن الدولة تشهد إنجازات في جميع المجالات وتساعد على عودة نشاط السياحة مرة أخرى، موجهين الشكر للرئيس على اهتمامه بالصعيد.

الاطفال ينظمون أغنية للترحيب بالرئيس

وكان أهالي قرية غرب سهيل، استقبلوا الرئيس السيسي بالزغاريد، ونظم عدد من الأطفال أغنية باللهجة النوبية خاصة للرئيس السيسي للترحيب به، وطلب منهم الرئيس تعليمه الكلمات وترديدها معهم قبل أن يلتقط صورة تذكارية معهم.

الاطفال ينظمون أغنية للترحيب بالرئيس

يأتي ذلك خلال زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي لمحافظة أسوان، حيث قام بالمرور على قرية غرب سهيل لتفقـد السوق السياحي وتشجيع شبابها على المضي قدما في الترويج للسياحة.

كما أثنى الرئيس على كرم أهل النوبة وحسن ضيافتهم، وأشار إلى أن الدولة بجميع أجهزتها حريصة على دخول الخدمات الأساسية لمركز أسوان بالكامل.

الرئيس عبد الفتاح السيسي

وذكر الرئيس أنه جار العمل حاليا في 52 مركزًا في 20 محافظة ضمن المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، بالإضافة إلى مركز أسوان الـذي تم إدراجه مؤخرا تنفيذًا لتوجيهات الرئيس بعد زيارته لقرية غرب أسوان.

أغانٍ تراثية وعروض نوبية

وتضمنت جولة الرئيس بعد وصوله إلى مرسى غرب سهيل المرور على السـوق السياحية، واستقبل أهل غرب سهيل الرئيس بالاحتفالات التي شملت أغاني تراثيـة نوبية وعرضا قام به أطفـال غرب سهيل ومجموعـة من العروض النوبية المتنوعة، وتفقد الرئيس السوق التجارية بقرية غرب سهيل، حيث قابل الرئيس مجموعـة مـن أصحاب المحال السياحية والتجارية ومحال الصناعات اليدوية والحرف التراثية.

كما حرص الرئيس على عقد لقاء مفتوح مع مجموعة من أهالي قرية غرب سهيل للاطمئنان على أحوال القرية، كما تناول وجبة الغداء معهم، والتي تضمنت أكلات نوبية أساسية مثل العسل والفطير، والتي حرص أهل القرية على تقـديمها له، وأثنى على حفاوة استقبال أهل القرية.

وفي نهاية الزيارة، وجه الرئيس الدعوة للطفلة “جنى” التي استقبلته في مرسى جزيرة كيكي مع الطفـل “ساجد”، والتـي جلست بجـوار الرئيس لحضـور النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم، والذي يعقد يناير المقبل في مدينة شرم الشيخ.

الرئيس السيسي مع جني وساجد

غرب سهيل

غرب سهيل هي قرية نوبية تقع على الضفة الغربية لنهر النيل، على بعد بضعة كيلو مترات من سد أسوان وحوالي 900 كيلو متر غرب القاهرة.

أنشئت القرية منذ حوالي نحو مائة عام عند بناء خزان أسوان القديم عام 1902، وتأسر هذه القرية القلب والعقل معا وتقدم للزائرين متعة فريدة واستثنائية.

وتضم قرية غرب سهيل النوبية أكثر من 50 منزلا صغيرا باللونين الأزرق والأبيض بنوافذ صفراء خشبية رائعة وأبواب خضراء، وتنقسم معظم منازل القرية إلى قسمين، أحدهما لتصنيع منتجات النوبيين مثل القبعات المصنوعة ومشروب الكركديه النوبي.

غرب سهيل

ويتم تخصيص الجزء الآخر من منازل القرية لاستضافة السائحين، حيث تمثل وتضم قرية غرب سهيل النوبية جزءا جوهريا من مسار العديد من السائحين الذين يزورون جنوب مصر، خاصة محافظة أسوان.

مباردة حياة كريمة

تواصل محافظة أسوان تنفيذ الأعمال الجارية بالمشروعات الخدمية المختلفة الجارى تنفيذها بجميع قطاعات العمل داخل القرى المستهدفة بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصرى، داخل مراكز محافظة أسوان.

ويبلغ إجمالى عدد المشروعات الجارية داخل محافظة أسوان، ضمن المبادرة الرئاسية، نحو 454 مشروعاً، بتكلفة تقديرية 11.5 مليار جنيه.

ووصلت نسبة التنفيذ فى بعض هذه المشروعات لنحو 97%، وتستهدف المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصرى 31 قرية رئيسية و100 قرية فرعية و315 كفر ونجع وعزبة بمراكز كوم أمبو وإدفو ونصر النوبة.

مبادرة حياة كريمة في أسوان

وتم الانتهاء من 3 مشروعات، وجار العمل على استكمال 36 مشروعا آخر بواسطة الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى.

وجار العمل في 10 مشروعات من إجمالي 49 مشروعا بواسطة شركة مياه الشرب والصرف الصحى.

ويواصل مسئولو الرى استكمال 38 مشروعاً لتأهيل ورفع كفاءة وتبطين الترع، بينما تم إنهاء 10 مشروعات أخرى.

وتم البدء في تنفيذ 5 مشروعات بواسطة الهيئة القومية للبريد المصرى، ونجحت الهيئة العامة للأبنية التعليمية حتى الآن في الانتهاء من إنشاء وإحلال وتجديد 11 مدرسة، فيما يجري استكمال 49 مدرسة أخرى بمختلف القرى المستهدفة.

وتم الانتهاء من 38 مشروعا من إجمالي 77 مشروعا بواسطة مديرية الصحة، بجانب أن جهاز التعمير يقوم أيضاً بتنفيذ العديد من المشروعات منها 30 مشروعا لإنشاء مجمعات للخدمات، ويضم كل مجمع الإدارة المحلية والتضامن الاجتماعى والتموين والسجل المدنى والشهر العقارى ومركز تكنولوجى.

وأجرى مسئولو الكهرباء المعاينة والترسية وجار الرفع المساحى لـ31 مشروعا تشمل إحلال وتجديد ورفع كفاءة الشبكات والمحولات والمغذيات.

بجانب أن مديرية الشباب والرياضة قامت بعمل الجسات لـ 22 مشروعا، وتم الحفر لـ 3 مشروعات من إجمالي 28 مشروعا جار استكمال الأعمال بها.

كما تم الرفع المساحى وجار التصميم لـ 9 وحدات إسعاف، وكذا وحدة إطفاء، بجانب إحلال وتجديد 4 وحدات بيطرية ومجازر، وإنشاء 72 كوبرى على ترع ومصارف مائية.

وأيضا تم إنهاء مشروع للطب البيطرى، وتم البدء في مشروعات الغاز الطبيعي والاتصالات، وذلك عقب الانتهاء من مشروعات الصرف الصحى بالقرى المستهدفة.