"الدبلوماسية البرلمانية" يطلق برنامجا حول فن التعامل مع كبار الضيوف وإدارة مكاتب رؤساء البرلمانات

أطلق مركز الدبلوماسية البرلمانية العربية بالبرلمان العربي برنامجا جديدا حول "المهارات الحديثة فى إدارة مكاتب رؤساء البرلمانات ومهارات التعامل مع كبار الضيوف" وذلك تحت رعاية معالي النائب علاء عابد نائب رئيس البرلمان العربي؛ وذلك خلال الفترة من ٢٦ حتى ٣٠ ديسمبر ٢٠٢١م.

ويشارك فى البرنامج مدراء مكاتب رؤساء المجالس والبرلمانات العربية ومدراء المراسم، ويمثلون ٨ مجالس عربية ويعد البرنامج فرصة لتبادل الخبرات والممارسات الفضلى وتضمن البرنامج مجموعة حلقات نقاشية قدّمها عدد من المختصين والخبراء ، فى موضوعات البروتوكول والمراسم والاتيكيت البرلماني وقواعد الاسبقيات والاختلاف فيها على المستوى الوطنى والاقليمي والدولي، بالاضافة الى مهارات التعامل مع كبار الشخصيات والضيوف.



وجاءت ورشة متخصصة للحديث عن الجدارات والتطور فى ادارة مكاتب رؤساء المجالس والبرلمانات العربية وحصولها على شهادة الايزو وحوكمة ادارتها .



ويعد هذا البرنامج هو الاخير خلال عام ٢٠٢١ وقام مركز الدبلوماسية البرلمانية بوضع برنامجا متكاملا لعام ٢٠٢٢.



ويهدف مركز الدبلوماسية وبرامجه المنعقدة خلال عام ٢٠٢١ وخطة عمله خلال عام ٢٠٢٢ ضمن رؤية شاملة تستهدف تطوير الأداء والإرتقاء به إلى مستويات متقدمة تنفيذاً لتوجيهات معالي السيد عادل بن عبد الرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي، وبالشكل الذي يسهم في دفع العمل البرلماني فى الدول العربية.