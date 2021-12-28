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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

المنوفية تستقبل جثامين أسرة توفوا أثناء توجههم لأداء العمرة.. فيديو

صدى البلد

تستعد قرية دبركي بمركز منوف في محافظة المنوفية لاستقبال جثامين أسرة مهندس مصرى وزوجته واثنين من أبنائه لقوا مصرعهم في حادث بدولة السعودية أثناء اتجاههم لأداء فريضة العمرة.

حيث قام الأهالي بتركيب كشافات ومصادر للإنارة علي المقابر حيث من المقرر أن تصل الجثامين الي القرية في التاسعة مساءا لدفنهم بمقابر الأسرة في القرية.


وسادت حالة من الحزن بين أبناء القرية الذين تكاتفوا من تصليح لاعمدة الإنارة وتمهيد الطرق من اجل استقبال جثامين ضحايا حادث السعودية.


واعلنت وزارة القوى العاملة، أنه يصل إلي مطار القاهرة الدولي، علي رحلة  مصر للطيران رقم 2652 القادمة من الرياض اليوم الثلاثاء الساعة الخامسة والنصف مساءً، جثامين الأسرة المنكوبة التي توفي منها أربعة أفراد (الأب والأم  واثنين من الأبناء) في حادث انقلاب سيارة بالرياض ، ونجا من الحادث 3 أبناء منهم اثنين مازالا بالمستشفى ، فيما كتب الله نجاة طفل رضيع.

وتلقي وزير القوي العاملة محمد سعفان تقريرا بذلك من الملحق العمالي أحمد رجائي رئيس مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية المصرية بالعاصمة الرياض.

وقال هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، إن الوزير كان قد كلف علي الفور بمجرد علمه بالحادث مكتب التمثيل العمالي بتقديم خالص العزاء والمواساة لأسرة المتوفين وتمنياته بالشفاء العاجل للمصابين. حيث تم زيارتهم بالمستشفى ومراجعة الطبيب الاستشاري المشرف على حالة الطفل بالرياض للوقوف على حالته الصحية وتعذر اللقاء بالمصاب نظراً لوجوده بالعناية المركزة تحت تأثير التخدير.

كما كلف الوزير مكتب التمثيل العمالي بالتنسيق مع القنصلية المصرية بالرياض لسرعة إنهاء إجراءات شحن الجثامين ومتابعة حالة الأطفال المصابين، واتخاذ كل ما يلزم للحفاظ على مستحقات المواطن المصري المتوفى ، وذلك في إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية في الخارج، وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلهم أولًا بأول.

وأشار التقرير الذي تلقاه الوزير من الملحق العمالي بالرياض ،إلي أن أبناء الجالية المصرية بالمملكة العربية السعودية قاموا بصلاة الجنازة على المتوفين من عائلة المهندس عبدالسلام مبروك أبو زيد السقا من العاملين بشركة المطاعم الأهلية (كنتاكي) والتى توفى أربعة أفراد منها وهم فى طريقهم لأداء مناسك العمرة.

وأوضح الملحق العمالي أن تقرير إدارة المرور أشار إلي أن الحادث وقع نتيجة انحراف مفاجئ للسيارة أدى إلى انقلاب السيارة عدة مرات  مما تسبب فى وفاة كل من الأب والأم واثنين من الأبناء إبراهيم عبدالسلام  ١٦سنة، ويحي عبدالسلام ٥ سنوات، فيما كتب الله نجاة الطفل الرضيع إياد عبدالسلام والذى استلمه خاله أحمد ناصر من إدارة المستشفى ويسافر إلى مصر برفقة جثامين العائلة المنكوبة.

كما أشار الملحق العمالي أحمد رجائي  إلي أنه يرقد حالياً بالعناية المركزة بمستشفى سعود الألماني الأبن أحمد عبدالسلام ١٤عاما  بعد نقله من مستشفى الملك سلمان بالرياض،  والابنه رغد عبدالسلام ٩ سنوات  مازالت بمستشفى القويعية العام تحت الملاحظة حتى تتماثل للشفاء.

وقد تم إنهاء إجراءات الخروج النهائي لجثامين المتوفين وإجراءات الشحن لعودتهم إلى أرض الوطن، حيث يتم دفنهم جميعا بمسقط رأس العائلة بمحافظة المنوفية مركز منوف .

اخبار المحافظات محافظة المنوفية المنوفية حادث السعودية

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