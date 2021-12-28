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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تحقيقات

كيما2 وأسوان الجديدة ليسا نهاية القصة|السيسي ينهي سنوات تخريد الصعيد وطمس هويته

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

واصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، افتتاح وتفقد عدد من المشروعات التنموية بمحافظة أسوان وذلك ضمن "أسبوع الصعيد"، الذي بدأ الأربعاء الماضي، بافتتاح مجمع إنتاج البنزين بشركة أسيوط لتكرير البترول بمحافظة أسيوط.

وتفقد الرئيس السيسي، صباح اليوم الثلاثاء، مصنع اليوريا ونترات الأمونيا بمنطقة كيما بمحافظة أسوان، حيث استمع الرئيس لشرح من القائمين على المصنع

كما تفقد الرئيس السيسي محطة سكك حديد أسوان، حيث شهد تدشين الوحدات المتحركة الجديدة بمختلف أنواعها من قاطرات وعربات السكك الحديدية.

كما يستمع الرئيس حاليا، لشرح من الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، حول مجهودات الدولة لتطوير عدد من المناطق السكنية، وذلك على هامش افتتاح مدينة أسوان الجديدة

كيما 2 بأسوان

وتسعى الدولة من خلال مصنع "كيما 2" بأسوان لسد العجز في المطلوب من الأسمدة للأراضي الزراعية وتوفيرها للفلاح بأسعار أقل من الموجودة بالأسواق.

ويستعرض "صدى البلد" في التقرير التالي أبرز المعلومات عن مصنع كيما 2 بأسوان، الذي يعد أحد أكبر المشاريع التنموية بمحافظات الصعيد:

مصنع كيما 2 بأسوان 

  • تكلف مشروع كيما 2 ما يقرب من 12 مليار جنيه.
  • يهدف مشروع كيما 2 إلى إنتاج الأمونيا واليوريا بالغاز الطبيعي بدلاً من التحليل لكهربائي للمياه.
  • يستخدم كيما 2 أحدث التكنولوجيات في صناعة اليوريا والأمونيا على مستوى العالم.
  • يساعد في تحسين جودة المنتجات مع إضافة منتجات جديدة.
  • يساهم في زيادة الطاقة الإنتاجية لتلبية احتياجات السوق المصرية والتصدير للخارج والتوافق مع الاشتراطات البيئية وتنمية الصعيد.
  • يوفر مشروع كيما 2 ، أكثر من 3700 فرصة عمل للشباب في صعيد مصر، ويوفر الأسمدة للفلاح المصري بسعر مناسب.
  • ينتج مصنع كيما 2 ما يقرب من 1220 طن أمونيا، و1570 طنا من خام اليوريا بشكل يومي.
  • يتم تصدير 45% من إنتاج المصنع للأسواق الخارجية في أمريكا الجنوبية وأوروبا وآسيا وأفريقيا.
  • يُقام مشروع كيما 2 على مساحة 60 فدانا، ويتكون من ثلاث قطاعات هي المرافق والخدمات، ومصنع الأمونيا واليوريا، ومحطة التعبئة.
  • يعتمد المشروع فى تشغيله على الغاز الطبيعى بدلاً من الكهرباء.
  • يستهدف إنتاج 1575 طن من سماد اليوريا يومياً، بإجمالي 570 ألف طن سنوياً.
  • يساهم مجمع كيما 2، فى تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية لأسوان والصعيد.
  • يساعد على فتح المجال أمام التصدير للأسواق الإفريقية والعالمية.
  • يشمل مآخذ مياه على النيل بطاقة 24 ألف م3/يوم، وخط ناقل 500 مم بطول 5 كم، وأحواض تخزين استراتيجية سعة 8 آلاف م3، بالإضافة لمحطة تنقية للمياه.
  • يشمل وحدات لإنتاج بخار المياه.
  • يحتوى كيما 2 على  محطة كهرباء توربينية بطاقة 27 ميجا واط / ساعة.
  • يشمل خطوط ربط بين المصنعين القديم والجديد والمصنع الجديد مجهز وفق أحدث نظم السلامة والتزام المعايير البيئية، لتلافي حدوث أي انبعاثات ضارة.
الرئيس يفتتح مصنع كيما 2 بأسوان 

توفير السماد للفلاحين 

وقال هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، عن معدلات القيمة المضافة الناتجة عن التطوير، ومنها توفير طاقة كهربائية، وزيادة معدلات إنتاج الأمونيا واليوريا، وزيادة القيمة المضافة الموارد الطبيعية وهو الغاز الطبيعي.

https://www.elbalad.news/5103448

وأضاف أن شركة "كيما 2"، بدأت في توريد 55  % من إنتاجها للجمعيات الزراعية ، مساهمة في توفير السماد بسعر مناسب لصغار الحائزين .

يعمل بالغاز الطبيعي 

وكشف وزير قطاع الأعمال، إنه تم إنشاء 4 مصانع لإنتاج الأمونيا وهم : حلوان والمصرية وموبكو والإسكندرية، متابعا: مصنع كيما بدأ في الإنتاج منذ عام 60.

وأضاف توفيق، أن مصنع كيما كان يمثل أحد أهم الأعمدة في مجال الصناعة، ولكن نظرا لزيادة استهلاك الكهرباء وارتفاع تكلفتها، تم تحويل المصنع ليعمل بالغاز الطبيعي لإنتاج اليوريا بدلا من نترات الأمونيا.

وأكمل: الإنتاج التجريبي للمصنع بدأ في  أبريل 2020 والتسليم النهائي كان منذ شهرين، متابعا: التكلفة الاستثمارية للمشروع وصلت إلى 11.6 مليار جنيه تم تمويلها من خلال رافعة مالية معقولة، حيث بلغت قيمة رأس مال المشروع 38% وقروض مصرفية طويلة الأجل بنسبة 62 %.

ونوه بأن مصنع كيما ينتج 2200 طن أمونيا و1575 طن يوريا.

https://www.elbalad.news/5103272

دعم نقدي للفلاحين 

وأمر الرئيس السيسي، الدكتور هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال، بإمكانية تحويل الدعم المقدم للفلاحين على هيئة «شكائر» للسماد، إلى دعم نقدي.

قال الرئيس السيسي: "يا جماعة حاولوا تحولوا الدعم المقدم لفلوس تتحط بدل الشكارة والاتنين للفدان عشان أحرر وأمنع الفساد المحتمل في إدارة المنظومة، التجربة قابلة للتصويب وده مش معناه إن اللي قبلنا كانوا وحشين بس التجربة قالت إنها لازم تتصلح، نصلحها ولا نقعد نتفرج عليها؟، كلموا الناس زي منا بتكلم هتلاقوا الناس معاكم عشان الناس عاوزة المصلحة".

السيسي محافظة أسوان الرئيس السيسي ـ كيما أسوان مدينة اسوان الجديدة الغاز الطبيعى قطاع الاعمال

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