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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

قافلة توعوية وتثقيفية لقرى الثمانين بباريس في الوادي الجديد

جانب من القافله
جانب من القافله

نظم المجلس القومي للسكان بـ الوادي الجديد، اليوم الثلاثاء، قافلة سكانية لقرية الثمانين بمركز باريس، شملت ندوات توعوية وتثقيفية- توزيع مساعدات عينية، مجموعات تقوية لطلاب المدارس، كشف طبي وصرف العلاج بالمجان.

وقالت عبير متولي، مقرر فرع المجلس القومي للسكان بالوادي الجديد، في بيان صحفي لها، اليوم الثلاثاء، إن القافلة جرى تنظيمها بهدف تطوير وتكثيف الخدمات المقدمة للمواطنين بالقرى والمناطق النائية في ظل خطة المجلس القومي للسكان.

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وأضافت متولي، أن خطة المجلس القومي للسكان في الوادي الجديد تشمل رصد التجارب المتميزة للمشروعات الصغيرة ودعمها لضمان استدامتها وإنشاء حاضنة مشروعات بكل مركز، وتنفيذ قوافل سكانية متعددة الأنشطة للقرى الأكثر احتياجًا، وحصر احتياجات قرى الفرافرة لفتح فصول للتعليم الثانوي تخفيفًا عن الطلاب، واستكمال برامج محو الأمية الإلكترونية بين العاملين بالوحدات القروية وتقديم مساعدات لأسر المتسربين من التعليم للمساهمة في انتظام أبنائهم في الدراسة.

 

الوادى الجديد طلاب المدارس الخدمات الدراسة قرى المناطق النائية المجلس القومي للسكان خدمات قرية الثمانين مركز باريس فصول للتعليم الثانوي

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