بي ام دبليو X6 M كومبتيشن تحصل على تعديل خارق من مانهارت

تعمل العديد من الشركات على تطوير وتحسين اداء السيارات عالية الاداء ، لتجعل من ادائها قوة خارقة ، ومن بين هذه الشركات تاتى شركة مانهارت ، التى تعمل دائما على سيارات بي ام دبليو .

ومؤخرا اتجهت شركة مانهارت لتطوير بعض الطرازات من علامة M التجارية التابعة لـ بي ام دبليو ذات الاداء العالى لتجعلها خارقة بمعنى الكلمة ، حيث عملت الشركة على السيارة X6 الكروس أوفر، والتى تتميز بقوة 625 حصان، ولكن هذا لا يكفي لـ مانهارت لتعديل السيارات، حيث تمتلك الشركة ابتكاراً جديداً أطلقت عليه اسم مانهارت MHX6 700 يضيف المزيد من القوة وبعض التعديلات في التصميم.

وقدمت مانهارت خيارين للترقية، وهي إعادة رسم خريطة وحدة التحكم الإلكترونية، أو إضافة وحدة تحكم إضافية يُطلق عليها اسم MHtronik، ويعمل كلاهما على زيادة قوة المحرك مزدوج التوربو سعة 4.4 لتر V8 إلى 730 حصان و900 نيوتن.متر من عزم الدوران، وهي زيادة كبيرة عن المحرك القياسي بقوة 625 حصان و750 نيوتن.متر من عزم الدوران.

بالاضافة الى قوة اضافية من خلال ترقيات نظام الكبح القابل للتعديل، بالإضافة إلى نظام العادم المصنوع من الستانلس ستيل مع أربعة أنابيب مقاس 100 ملم متوفرة إما بطبقة من الكربون أو السيراميك، وأطراف العادم الجديدة ليست سوى جزء واحد من الترقيات المرئية، حيث تم تعديل نظام التعليق، حيث تعمل نوابض H&R على خفض ارتفاع الركوب بمقدار 30 مم، بالإضافة إلى جنوط كبيرة مقاس 22 بوصة بلمسة نهائية باللون الأسود اللامع ولمسات ذهبية.

وظهرت ايضا السيارة السيارة X6 الكروس أوفر المعدلة ، على مشتت هواء أمامي جديد وعتبات جانبية ومشتت هواء وجناح خلفي مكون من قطعتين جميعهم من الكربون، وتستخدم مانهارت أيضاً الكربون لأغطية المرايا وفتحات التهوية الجانبية الخلفية، بالإضافة إلى بعض ملصقات مانهارات التي تجعلها أكثر تميزاً وسط حشد السيارات.

وحصلت السيارة X6 الكروس أوفر ، على سجادات أرضية تحمل شعار مانهارت، وتطعيمات كربونية في جميع الأنحاء، بما في ذلك ذراع ناقل الحركة .