بعد تحديد موعد انطلاقها .. سعر ومواصفات جيلي امجراند L عالميا

اعلنت شركة جيلي الصينية ، عن قرب اطلاق السيارة طراز إمجراند L عالميا ، بعد مرور اكثر من 10 اعوام على انطلاق السيارة امجراند عام 2010، والتى حظيت على اقبال كبير على مدار مسيرتها فى جميع اسواق العالم .

واوضحت شركة جيلي العالمية ان السيارة الجديدة كليا إمجراند L ، تاتى بطول L 4.735 مم والعرض 1.815 مم والارتفاع 1.478 مم وقاعدة العجلات 2700 مم. بينما يبلغ طول وعرض وارتفاع امجراند GL : 4725 مم للطول و1802 مم للعرض و1478 مم للارتفاع وقاعدة العجلات 2700 مم.

وتستمد السيارة جيلي إمجراند L قوتها من محرك توربيني 1.4 لتر بقوة 141 حصان وعزم دوران أقصى يبلغ 235 نيوتن.متر. كما تأتي بناقل حركة CVT.

و تعتمد السيارة جيلي إمجراند L على نفس منصة الانتاج الاساسية ، وهي أول سيارة تم تصميمها بأسلوب التصميم الجديد لـ "Energy Storm" .

وتظهر السيارة جيلي إمجراند L بشكل الشبكة الجديد "المنقسمة" العلوي والسفلي. كما تأتي بتصميم خلفي بسيط ومصابيح مميزة.

وتحتوى السيارة جيلي إمجراند L ، على مقصورة داخلية تضم 258 مصدر إضاءة LED. وفي نفس الوقت ، تأتي لوحة العدادات رقمية. كما أن قطر الشاشة 10.25 بوصة. بالإضافة إلى ذلك ، تم تثبيت شاشة بحجم 12.3 بوصة لنظام الوسائط المتعددة والترفيه.

وتم تجهيز السيارة بتحديث FOTA كمعيار ونظام Geely Galaxy OS البيئي الذي يوفر التفاعل الصوتي ، ونظام الصوت الذكي الكامل ، والتحكم عن بعد في التطبيق. كما تأتي المقاعد بفرش من الجلد ووظائف تدفئة المقاعد ؛ كما تدعم شاشة التحكم الرئيسية أيضًا إنترنت المركبات والتعرف على الصوت .

وقال الشركة الصينية المنتجة ان السيارة جيلي إمجراند L ، سيتم اطلاقها بسعر يتراوح من 15680 دولار - 17250 دولار.