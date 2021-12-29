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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

7 كلمات تساعدك على الانتظام في الصلاة.. احرص على ترديدهم وعود لسانك عليهم

الصلاة
الصلاة

يقع بعض الناس في أمر جلل وهو عدم الإنتظام في الصلاة ، بسبب الانشغال بالعمل أو اللهو عنها باللعب سواء في فترة الشباب أو ما بعدها ، ويسألون عن كلمات تساعدهم على الإنتظام في الصلاة.

7 كلمات تساعدك على الإنتظام في الصلاة

كشف الشيخ محمد عبد السميع، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، عن 7 كلمات تساعد المسلم على الإنتظام في الصلاة، منوها أن المسلم حين يسجد لله تعالى في صلاته عليه أن يكثر من دعاء "اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك" وهذا الدعاء المكون من 7 كلمات تساعد المسلم على الإنتظام في الصلاة، له تأثير قوي في حسن علاقة العبد بربه.

دعاء الإنتظام في الصلاة

للمسلم أن يكثر من دعاء "اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك" ويجوز ترديد هذا الدعاء سواء في الصلاة أو خارج الصلاة أو على السبحة.

أذكار تساعد على الإنتظام في الصلاة

ويجوز الإكثار من الأذكار في اليوم الليلة والصلاة على النبي والاستغفار والتسبيح والتحميد والتكبير والتهليل ، كل هذه الأذكار تزيد المسلم على الإقبال في الصلاة والهم في العبادة.

علاج التقطيع في الصلاة

صفحة دار الإفتاء الرسمية تلقت سؤالا يقول صاحبه : "أعاني من التقطيع في الصلاة ، حيث أنتظم احيانا ولكن هناك اوقاتا لا أصلي نهائيا فما الحل؟".

الدكتور أحمد ممدوح أمين الفتوى بدار الإفتاء أجاب عبر البث المباشر، على السائل قائلا: "على الإنسان أن يستحضر الوقوف بين يد الله، وأن ترك الصلاة من أكبر الكبائر وعلى الإنسان ألا يستهين بها".

وأضاف: أنه من أجل أن تحب الصلاة وتحافظ عليها ولا تتركها يجب أن تكون الصلاة لها حال لديك، يجب أن تعيشها، وأنت الآن فقط تقوم بالصلاة كأداء واجب أو إثبات حالة لكن ليس القيام بواجب العبودية، وحينئذ لا تجد حلاوة الإيمان فى قلبك، قالوا لأبي يزيد البسطامي: "مالنا نعبد الله ولا نجد لذة العبادة؟! قال: إنكم عبدتم العبادة ولو عبدتم الله لوجدتم لذة العبادة".

وتابع أمين الفتوى حلك الوحيد هو ان تتوضأ وتنتظر الصلاة قبل موعدها بدقائق وفور سماع الأذان أدي الصلاة في وقتها ، واذا كنت في وسيلة مواصلات اعقد  النية أنك فور النزول سأصلي ، واستعذ بالله من الشيطان الرجيم إذا شعرت بالكسل والزم الاستغفار والصلاة على النبي دائما  .


فضل المحافظة على الصلاة
وأوضح الشيخ عويضة عثمان ان أفضل شيء للصلاة أداؤهاثعلى وقتها وعدم التكاسل ، وذلك لعدة أسباب منها ، فهي نورٌ للمسلم يوم القيامة، إضافةً إلى أنّها نورٌ له في حياته الدنيا.


وتمحو  الخطايا وتطهير النفس من الذنوب والآثام، وتكفير السيئات؛ فبالصلاة يغفر الله تعالى ذنوب عبده بينها وبين الصلاة التي تليها، وكذلك تُكفّر ما قبلها من الذنوب.


كما تعتبر أفضل الأعمال بعد شهادة ألّا إله إلّا الله، وأنّ محمدًا رسول الله ، وترفع الله تعالى بالصلاة درجات عبده ، كما أن الصلاة تدخل المسلم الجنّة، برفقة الرسول صلّى الله عليه وسلّم. عدّ رسول الله -صلّى الله عليه وسلّم- انتظار الصلاة رباطًا في سبيل الله تعالى.

الإفتاء الصلاة المحافظة على الصلاة فضل المحافظة على الصلاة التقطيع في الصلاة ترك الصلاة الاستغفار والصلاة

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