إلهام شاهين لـ لميس الحديدي: قصة "المومس الفاضلة" وردت في حديث للرسول

عمرى ما شفت أدهم نابلسي

حلت الفنانة إلهام شاهين ضيفة على برنامج “كلمة أخيرة ” مع الإعلامية لميس الحديدى المذاع عبر قناة On.

وتحدثت الهام شاهين من خلال لقائها ببرنامج “كلمة أخيرة” عن مسرحية المومس الفاضلة قائلة :"المومس الفاضلة موجودة في البخاري، وفي حديث للرسول عليه الصلاة والسلام.. المعنى ورد إن الست المومس سقت كلبا كان عطشانا.. ودخلت الجنة وربنا غفر لها ذنوبها".

وعن اعتزال المطرب الأردني أدهم نابلسي، أكدت: "عمري ما شوفته، وكان عليه أن يبتعد فى هدوء، والفنانة الراحلة شادية عندما اعتزلت الفن لم تتحدث ولم تظهر على فضائية أو صحيفة والتزمت منزلها".

وأكدت الفنانة إلهام شاهين، أن عام 2021 بالنسبة لها كان جميلاً وحافلاً بالإنجازات والأحداث الفنية، مضيفة أنه في بدايتها عرض عليها فيلم حظر تجول، وأخذت عليه جوائز كثيرة، وفي منتصف السنة عرضت لها حلقات خماسية في "زي القمر" وهي حدوتة حتة مني.

وتابعت إلهام شاهين، خلال لقاء ببرنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON: "هذه السنة بالنسبة لي مميزة جداً لأني اتكرمت فيها كتير أوي وهي أكتر سنة حصلت فيها على تكريمات سواء في مهرجانات أو تليفزيون في مصر والسويد وأمريكا وكل مكان".

وأشارت إلى أن عام 2021 كان عاماً يتسم بالحيوية والنشاط، قائلة: "عام نشاط وحيوية فيه فعاليات ومهرجانات كثيرة وتوليت رئيس لجنة تحكيم في مهرجانات كتيرة".

وعلى الصعيد الشخصي، قالت: "مكنش فيه حاجة شخصية مهمة حصلت لي غير جواز كريم أخويا قبل نهاية 2020 وده إنجاز كبير أني خلصت منه.. مراته حامل دلوقتي والمفروض تولد في فبراير".