عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

هل تم تسميمه؟.. تونس تحقق في وفاة الباجي قائد السبسي

تونس تحقق في وفاة
تونس تحقق في وفاة الرئيس الباجي قائد السبسي

فتحت السلطات في تونس تحقيقا في ملابسات وفاة رئيس البلاد السابق، الباجي قائد السبسي، عقب سنوات من الجدل حول رحيله.

وقالت وسائل إعلام تونسية إن وزيرة العدل ليلى جفال، أصدرت الأمر طبقا لأحكام الفصل 23 من مجلة الإجراءات الجزائية للوكيل العام لدى محكمة الاستئناف في تونس، وذلك بعد ما أثير خلال لقاء تليفزيوني بشأن واقعة الوفاة.

تسميم السبسي

تشير التقارير إلى أن فتح التحقيق يأتي بعد تصريحات تليفزيونية للقيادي السابق بحركة النهضة الإخوانية،  الشيخ محمد الهنتاتي، ادعى خلالها أن السبسي "مات مقتولا".

وفي أكتوبر الماضي، قال الناشط السياسي التونسي منذر بالحاج علي، إن الراحل الباجي قائد السبسي "مات مسموما".

وأضاف في حوار مع إذاعة "شمس إف إم" التونسية، أنه التقى بالرئيس الراحل قبل أيام من مرضه، معربا عن قناعته بأن وفاة السبسي "لم تكن طبيعية".

وأشار السياسي التونسي إلى أن الرئيس السبسي أخبره بأنه قرر الدخول في معركة مع الجهاز السري لحركة النهضة.

كما تحدث بالحاج عن اللقاء الذي جمع السبسي برئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، عندما تم إنهاء التوافق بين النهضة وحزب نداء تونس بزعامة الرئيس الراحل.

وحسب بالحاج، فإن الغنوشي زار الرئيس السبسي ليخبره أن التوافق بين الحزبين انتهى، وأن الرئيس الراحل قال للغنوشي "احكموا وحدكم مع يوسف الشاهد -رئيس الحكومة الأسبق-".

تونس.. فتح تحقيق في وفاة الرئيس السابق قائد السبسي

تونس.. إيطاليا تعلن دعمها لمسار إصلاحات قيس سعيد

وفي 2019، عقب أشهر قليلة من وإعلان وفاة السبسي، طالبت النائبة في البرلمان عن  حزب نداء تونس فاطمة المسدي كشف الملف الصحي للرئيس الراحل الباجي قائد السبسي بعد حديث عن تعرضه للتسمم.

وقالت إنه السبسي "تعرض لخيانة من أطراف تدعي محبته"، مؤكدة أنه  تحدث في السابق عن تهديدات تلقاها من حركة النهضة بعد تعهده بالكشف عن الجهاز السري.

وأشارت خلال حديثها عقب جلسة لتأبين الرئيس الراحل، إلى السبسي تعرض للغدر، وكان يسعى لفتح ملفات حركة النهضة لكن الموت سبقه.

وتابعت البرلمانية التونسية "يجب محاسبة من خان الرئيس حيا أو ميتا"، داعية إلى الشكف عن الأطراف المتاجرة بدم قائد السبسي أمام الشعب حتى يتم تحميلها المسؤولية.

وكان حافظ السبسي نجل الرئيس التونسي الراحل، تعهد في وقت سابق بكشف حقائق من "الحجم الثقيل" عن ظروف الوفاة، بعدما أكد أن والده تعرض لتوعك صحي طارئ ناتج عن مخلفات التسمم الغذائي.

يشار إلى أن السبسي انتخب رئيسا لتونس في 2014 خلفا للمنصف المرزوقي، وأعلنت الرئاسة التونسية وفاته عن عمر يناهز الـ92 عاما في 25 يوليو عام 2019 ثر "وعكة صحية".

السبسي تونس الباجي قائد السبسي الرئيس التونسي السابق تسمم السبسي حركة النهضة

موضوعات متعلقة

تونس.. فتح تحقيق في وفاة الرئيس السابق قائد السبسي

تونس .. الإعلان عن ميزانية 2022 بعجز يبلغ 9.3 مليار دينار

ترشيحاتنا

حصاد 2021 |إيران في انتظار "شيء ما".. الاتفاق النووي بين البعث والحرب.. والاقتصاد بين الانهيار والازدهار.. طالبان خارج السيطرة ومفاوضات مع السعودية والإمارات.. وإسرائيل تضبط ساعة الصفر

7 كلمات تساعدك على الانتظام في الصلاة.. احرص على ترديدهم وعود لسانك عليهم

ماليبو تحصل على إصدار خاص من شيفروليه للاحتفال بالذكرى السنوية

فيفو تعتزم إطلاق هاتف جديد للشباب بمواصفات مميزة

إنجازات الدبلوماسية المصرية في 2021 .. ماذا فعلت مصر من أجل ليبيا ؟

كلوب يكشف سبب إهدار محمد صلاح ركلة جزاء أمام ليستر سيتي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأرصاد: أمطار غزيرة على سواحل البلاد والدلتا خلال ساعات

هذا الدواء فيه سم قاتل.. الصيادلة توجه تحذيراً عاجلاً للمواطنين |فيديو

الزوج وضع السم في المحشي.. نيابة بني سويف تكشف سبب وفاة زوجة وأطفالها الـ3

مراتي مصاحبة رجالة وبتقولي عادي.. أعمل إيه؟ شاهد رد مبروك عطية

الأرصاد تكشف حقيقة تعرض مصر لمنخفض التنين وسيول على هذه المناطق

مين المفروض يخاف.. شوبير يثير الجدل بعد إعلان قرعة دوري أبطال إفريقيا

مصطفى فتحي يبلغ الزمالك بعدم التجديد

نائبة لـ طارق شوقي : البطريق ليه كام ضافر؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

امتلاك القدرة| ماذا تمتلك القوات المسلحة لحماية الجمهورية الجديدة

مصرع موظف التجمع| لماذا طالبت النيابة العامة وسائل الإعلام بالالتزام ببياناتها فقط ؟

الحصن والسند| القوات المسلحة تقود بناء الجمهورية الجديدة

طالبها الرئيس بعدم التوقف عن الغناء .. معلومات عن أميرة رضا التي شاركت بافتتاح مدينة أسوان

فيديو

خلال 7 سنوات.. السيسي يرفع هامة مصر بين دول العالم

مصر الأفريقية العالمية.. هكذا مدت القاهرة يدها لجيرانها وللعالم

مصر 2030| إنجازات كبرى تحت قيادة الرئيس السيسي في العلاقات المصرية الآسيوية

7 سنوات من الإنجاز في عهد السيسي .. 5.1 مليار جنيه لتطوير المناطق الحرة والاستثمارية "فيديو"

المزيد

ساحة رأي

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

وقولوا للناس حسنا

عبد المعطى أحمد يكتب: حادثة قذف الحذاء!

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد مبروك

القاهرة العاصمة مرة أخرى

رشا شكر

الخروج من سباق الأوسكار

د. ماريان جرجس

صعيد الأمل

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. احذروا العالم الافتراضي

محمود بكرى

معركة الوعي (17)

نهال علام

سر وجودنا .. ماذا نريد من الله؟

د. جهاد عودة

نهضة اليسار العالمي: البداية أمريكا والآن شيلى

أحمد نجم

حكاية رقم 60 مع المصريين

اﻟﻤﺰﻳﺪ