هل تم تسميمه؟.. تونس تحقق في وفاة الباجي قائد السبسي

فتحت السلطات في تونس تحقيقا في ملابسات وفاة رئيس البلاد السابق، الباجي قائد السبسي، عقب سنوات من الجدل حول رحيله.

وقالت وسائل إعلام تونسية إن وزيرة العدل ليلى جفال، أصدرت الأمر طبقا لأحكام الفصل 23 من مجلة الإجراءات الجزائية للوكيل العام لدى محكمة الاستئناف في تونس، وذلك بعد ما أثير خلال لقاء تليفزيوني بشأن واقعة الوفاة.

تسميم السبسي

تشير التقارير إلى أن فتح التحقيق يأتي بعد تصريحات تليفزيونية للقيادي السابق بحركة النهضة الإخوانية، الشيخ محمد الهنتاتي، ادعى خلالها أن السبسي "مات مقتولا".

وفي أكتوبر الماضي، قال الناشط السياسي التونسي منذر بالحاج علي، إن الراحل الباجي قائد السبسي "مات مسموما".

وأضاف في حوار مع إذاعة "شمس إف إم" التونسية، أنه التقى بالرئيس الراحل قبل أيام من مرضه، معربا عن قناعته بأن وفاة السبسي "لم تكن طبيعية".

وأشار السياسي التونسي إلى أن الرئيس السبسي أخبره بأنه قرر الدخول في معركة مع الجهاز السري لحركة النهضة.

كما تحدث بالحاج عن اللقاء الذي جمع السبسي برئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، عندما تم إنهاء التوافق بين النهضة وحزب نداء تونس بزعامة الرئيس الراحل.

وحسب بالحاج، فإن الغنوشي زار الرئيس السبسي ليخبره أن التوافق بين الحزبين انتهى، وأن الرئيس الراحل قال للغنوشي "احكموا وحدكم مع يوسف الشاهد -رئيس الحكومة الأسبق-".

وفي 2019، عقب أشهر قليلة من وإعلان وفاة السبسي، طالبت النائبة في البرلمان عن حزب نداء تونس فاطمة المسدي كشف الملف الصحي للرئيس الراحل الباجي قائد السبسي بعد حديث عن تعرضه للتسمم.

وقالت إنه السبسي "تعرض لخيانة من أطراف تدعي محبته"، مؤكدة أنه تحدث في السابق عن تهديدات تلقاها من حركة النهضة بعد تعهده بالكشف عن الجهاز السري.

وأشارت خلال حديثها عقب جلسة لتأبين الرئيس الراحل، إلى السبسي تعرض للغدر، وكان يسعى لفتح ملفات حركة النهضة لكن الموت سبقه.

وتابعت البرلمانية التونسية "يجب محاسبة من خان الرئيس حيا أو ميتا"، داعية إلى الشكف عن الأطراف المتاجرة بدم قائد السبسي أمام الشعب حتى يتم تحميلها المسؤولية.

وكان حافظ السبسي نجل الرئيس التونسي الراحل، تعهد في وقت سابق بكشف حقائق من "الحجم الثقيل" عن ظروف الوفاة، بعدما أكد أن والده تعرض لتوعك صحي طارئ ناتج عن مخلفات التسمم الغذائي.

يشار إلى أن السبسي انتخب رئيسا لتونس في 2014 خلفا للمنصف المرزوقي، وأعلنت الرئاسة التونسية وفاته عن عمر يناهز الـ92 عاما في 25 يوليو عام 2019 ثر "وعكة صحية".