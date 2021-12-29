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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رئيس الإسماعيلي يكشف عن العروض المقدمة لـ شكري نجيب.. والأهلي يرفض التعاون معنا|فيديو

صدى البلد

كشف يحيى الكومي رئيس النادي الإسماعيلي، عن العروض المقدمة لشكري نجيب لاعب الفريق.

وقال الكومي في تصريحات لقناة المحور: "هناك عروض لشكري نجيب من فاركو وبيراميدز وسيراميكا ومن جميع الأندية تقريباً، وهو يرفض التجديد للإسماعيلي".

وأضاف: "عرضت عليه أن يأخذ أكبر رقم، ولكن في رأيي الشخصي أن المجلس السابق وضع له راتبا قليلا بعد توقيعه على بياض".

وأكمل: "هناك إجراءات قانونية في قضيتنا ضد نادي النجوم والقيد لم يتم إيقافه".

واختتم: "عرضنا على الأهلي ضم لاعبين ولكنهم لم يتعاونوا معنا، والاتحاد السكندري لم يقدم عرضاً لضم محمد الشامي".

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