أحمد رفعت: كثرة تغيير المدربين السبب في عدم نجاحي مع نادي الزمالك|فيديو

كشف أحمد رفعت لاعب نادي فيوتشر اف سي، سبب عدم نجاحه في نادي الزمالك.

وقال رفعت في تصريحات لقناة المحور: "لم أنجح مع نادي الزمالك بسبب كثرة تغيير المدربين في تلك الفترة، واستريحت مع مدربين أولهم مؤمن سليمان والأخر هو إيناسيو".

واختتم رفعت تصريحاته: "كنت حزين لخروجي أمام النادي الأهلي، خاصة بعد ضغط الأهلي بجميع لاعبيه فكانت هناك مساحات في الخلف، وتحدثت مع كابتن علي ماهر حول أسباب استبدالي، وكنا ندخل هذه المباراة بدافع تحقيق الـ3 نقاط".

وفي سياق آخر، شارك نجم نادي الزمالك محمود عبد الرازق شيكابالا منشورا عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وأعرب عن استيائه الشديد.

وكتب: “طوال مشواري مع نادي الزمالك، لم أعتبر نفسي يومًا لاعبًا محترفًا، بل اعتبرت ومازالت أعتبر نفسي ابنًا من أبنائه الأوفياء، وواحدًا من جماهيره المخلصة. وخلال مسيرتي مع النادي تحملت الكثير وقدمت العديد من التنازلات، حبًا في كيان يعيش بداخلنا”.

وتابع: “منذ فترة قريبة، كنت قد وقعت على بياض مع المسئولين عن إدارة النادي، ورددت لهم مقدم التعاقد الذي حصلت عليه بالفعل، من أجل مساعدة النادي في الخروج من أزمته المالية، وذلك بالاتفاق مع المحترم اللواء عماد عبد العزيز”.

وأشار: “اليوم تفاجأت بأن العقود تم التلاعب بها بعد رحيل اللواء عماد عبد العزيز عن إدارة النادي، وتم وضع بنود وأرقام غير متفق عليها نهائيًا، في موقف صادم بالنسبة لي، لست نادمًا على حبي وتضحيتي، ولكني نادم على ثقتي فيمن خان الأمانة”.