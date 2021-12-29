ملك البحرين يتسلم أوراق اعتماد أول سفير إسرائيلي لدى المملكة

تسلم عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة، أوراق اعتماد أول سفير إسرائيلي لدى المملكة، آيتان نائي.

وذكرت وكالة الأنباء البحرينية "بنا" أن الملك حمد تسلم خلال احتفال جرى في قصر الصخير أوراق اعتماد كل من سفير ماليزيا، شازريل بن زاهيران، وسفير إسرائيل، آيتان نائي.

وتبادل ملك البحرين مع السفراء الجدد "الكلمات الترحيبية بهذه المناسبة، وأشاد بالعلاقات الثنائية القائمة بين مملكة البحرين والبلدين الصديقين وما تشهده من تقدم ونمو في جميع المجالات، متمنيا لهما دوام التوفيق والنجاح في أداء مهامهما الدبلوماسية".

من جانبه، نشر السفير الإسرائيلي لدى البحرين مقطع فيديو خلال تسليم أوراق اعتماده إلى الملك حمد بن عيسى.

انه شرف لي تسليم أوراق اعتمادي إلى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه, كأول سفير لدولة إسرائيل لدى مملكة البحرين pic.twitter.com/6gphb7RkhY — Eitan Na'eh (@AmbassadorNaeh) December 28, 2021

ونقلت وسائل إعلام عبرية عن السفير نائي قوله "سماع هتكفا -النشيد الوطني الإسرائيلي- بأداء الأوركسترا الملكية، أمام حرس الشرف بالزي الرسمي الملون، في ساحة العرض التابعة للقصر، إنه لأمر مثير.. لقائي مع الملك كان دافئا ووديا".

يشار إلى أنه في منتصف سبتمبر 2020، وقعت إسرائيل والبحرين في واشنطن اتفاقا لتطبيع العلاقات بين البلدين.