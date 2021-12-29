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ديني

دور المقاصد الشرعية في تحقيق الاستقرار المجتمعي.. ندوة بفرع خريجي الأزهر بالمنوفية

صدى البلد

عقد فرع المنظمة العالمية لخريجي الأزهر بالمنوفية، برئاسة الشيخ عبد العزيز النجار، ندوة تثقيفية توعوية، بعنوان: (دور المقاصد الشرعية الكلية في تحقيق الاستقرار المجتمعي)، بمعهد فتيات شبين الكوم البر الشرقي، حاضر فيها الدكتور رمضان عطالله - رئيس قطاع أصول الدين بكلية الدراسات العليا جامعة الأزهر، بهدف توعية وتحصين الشباب ضد الأفكار الهدامة، وتعزيز القيم الأخلاقية وترسيخ الوطنية.

 

وقال الدكتور رمضان عطا الله - رئيس قطاع أصول الدين بكلية الدراسات العليا جامعة الأزهر: إن الشريعة الإسلامية قامت على تحقيق الاستقرار المجتمعي، موضحا تعريف مقاصد الشريعة لغة واصطلاحا، وتعريف الاستقرار المجتمعي، ومكانته في الشريعة الإسلامية، والعلاقة بين تحقيق الاستقرار المجتمعي وتحديد المسؤولية، كما تناول أثر حفظ الدين والنفس والعقل والنسل والنسب والعرض والمال في تحقيق هذا الاستقرار.

 

وأضاف أن الاستقرار المجتمعي من أهم الأهداف والغايات التي تسعى الأمم جميعها إلى تحقيقها، وأن هناك تداخلا بين ما يعرف بالاستقرار الاجتماعي والأمن الاجتماعي، وأن الاستقرار السياسي جزء مهم ضامن لحصولهما، وأن أهم ركائز تحقيق الاستقرار المجتمعي: تحديد المسؤوليات، وضبط الحقوق والواجبات، وحفظ الضروريات.

 

وفي الختام، أكد الشيخ عبد العزيز النجار - رئيس فرع المنظمة بالمنوفية، أن الفرع يقوم على تنفيذ استراتيجية الأزهر الشريف في تفنيد الفكر المتطرف ومواجهة الأفكار المتطرفة وتقدم سلسلة ندوات عامة للجمهور في شرح كتيبات تفنيد الفكر المتطرف، الصادرة عن المنظمة لحماية شبابانا من استقطاب الجماعات المتطرف.

المنظمة العالمية لخريجي الازهر خريجي الأزهر تحصين الشباب

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