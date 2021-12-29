بسبب مونديال الأندية.. الاهلي في ورطة قبل المشاركة بدورى أبطال أفريقيا.. تفاصيل

يواجه فريق الكرة الأول بالنادى الاهلي بقيادة الجنوب افريقي بيتسو موسيماني أزمة جديدة فى مونديال الأندية المقرر إقامته في الإمارات خلال الفترة من ٣ إلى ١٢ فبراير المقبل.

وتكمن أزمة المارد الأحمر فى تعارض مواعيد مباريات دوري أبطال افريقيا مع مواجهات الأهلي فى كأس العالم للأندية فى الامارات.

وحدد الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا موعد إقامة مباراة الأهلي ومونتيرى المكسيكي يوم ٥ فبراير المقبل فى أول مباراة المارد الأحمر ضمن منافسات مونديال الأندية فى الإمارات.

وفى حالة صعود المارد الأحمر إلى الدور نصف النهائي بعد تخطى فريق مونتيري المكسيكي سيلتقى فريق بالميراس البرازيلي يوم ٨ فبراير القادم على أن يصعد الفائز مباشرة لنهائي البطولة.

وفى حالة تعثر فريق الأهلي فى مونديال الأندية وخوضه مباراة المنافسة على المركز الثالث والرابع يوم ١١ فبراير المقبل سيتعارض ذلك مع مباراته الأولى فى دور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا أمام المريخ السوداني المحدد لها خلال يومي ١١ و١٢ فبراير المقبل.

يذكر أن مواعيد مباريات الأهلي فى دور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا جاءت على النحو التالي:

الأهلي ضد المريخ السوداني يومي 11-12 فبراير

الهلال السوداني ضد الأهلي (18 أو 19 فبراير)

الأهلي ضد ماميلودي صنداونز الجنوب إفريقي (25 أو 26 فبراير)

ماميلودي صنداونز الجنوب إفريقي ضد الأهلي (11 أو 12 مارس)

المريخ السوداني ضد الأهلي (18 أو 19 مارس)

الأهلي ضد الهلال السوداني (1 أو 2 إبريل)