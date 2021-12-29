حصيلة البيع بجلسة المزاد العلني 28 ديسمبر بجمارك السيارات في القاهرة

أقيمت أمس الثلاثاء الموافق 28 ديسمبر 2021، جلسة المزاد العلنى الخاصة بسيارات جمارك القاهرة بصالة النادى المصرى القاهرى بعين الصيرة بجوار حديقة الفسطاط .

وخلال جلسة المزاد تم الآتى :

1- تم إجراء المزاد على عدد 53 لوط سيارات وميكروباصات ودراجات بخارية ولوط مواتير .

2- تم سحب 4 لوط .

2 - تم البيع النهائى لعدد 41 لوط سيارات بمبلغ 6 مليون و832 الف و410 جنيها جنيه .

3- لم يتم بيع عدد 8 من اللوطات لعدم الوصول إلى الحد الأدنى لسعر البيع .

ونحن نتقدم بخالص الشكر والتقدير للجهود المتميزة والمخلصة لجميع السادة الزملاء العاملين بالإدارة العامة لجمارك السيارات بالقاهرة ولرجال الهيئة العامة للخدمات الحكومية .