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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

كيفية علاج إدمان الترامادول.. ومقارنة مع أعراض الانسحاب للمواد الأفيونية

إدمان الترامادول
إدمان الترامادول

يعد الترامادول من أخطر المواد الكيميائية التى تدمر حياة الشباب وتوقعهم فريسة فى شبكة الإدمان ومن ثم ينهار كل شيء في حياتهم ويتركون والعمل والتعليم مما يدمر مستقبلهم.

ولم يعد إدمان الترامدول قاصرا على الشباب فقط بل أصبح مع الأسف منتشرا بين جميع الفئات العمرية بداية من الأطفال لكبار السن والمسنين .. مما يجعلنا نتساءل كيف يمكننا علاج إدمان الترامادول ؟

ووفقا لما جاء في موقع “addictioncenter ” علاج إدمان ترامادول يتطلب استشارة طبيب مختص لتحديد النظام المتبع في سحب المخدر من الجسم والجدول الزمني المناسب وتحديد الأدوية الملائمة وغالبا ما يحتاج علاج إدمان الترامادول الدخول للمستشفى لأنه من الأشياء التي يصعب علاجها في المنزل.

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كما يتطلب علاج إدمان الترامادول ما يسمى بالتأهيل النفسي والتعديل السلوكي حتى تتمكن الضحية من التخلص منه نهائيا وعدم الرجوع له مرة أخرى تحت أى ضغط .

ومن  أهم مراحل علاج ادمان الترامادول هى انسحاب المخدر حيث أن الجسم مدمنًا كيميائيًا أو يتغير  من تناول الترامادول بشكل مستمر يحدث هذا لأن المستخدمين يطورون تحملاً للترامادول ، مما يعني أنهم يجب أن يأخذوا جرعات أكثر تكرارًا وأكبر ليشعروا بنفس التأثيرات ، (مثل تخفيف الآلام أو النشوة) مما يجعل الدماغ يتكيف مع الوجود المستمر للدواء ويتكيف كيميائيًا. تستمر أعراض انسحاب ترامادول بشكل عام ما بين 5-7 أيام.

بسبب تدفق الترامادول يحاول الدماغ تنظيم نفسه عن طريق تسريع وإبطاء بعض عملياته. عندما يتوقف المستخدم فجأة عن تناول الدواء ، ينتقل الدماغ إلى "زيادة السرعة" ، مما يتسبب في أعراض انسحاب خفيفة أو معتدلة أو شديدة.

في حين أن معظم الأشخاص الذين يتخلصون من السموم من ترامادول يصفون الأعراض بأنها تشبه أعراض الأنفلونزا ، إلا أن هناك احتمالية لحدوث آثار انسحاب خطيرة ، مثل القلق الشديد ونوبات الهلع والهلوسة.

كيف يختلف انسحاب ترامادول عن المواد الأفيونية الأخرى؟
يخفف انسحاب الترامادول الألم بشكل مختلف عن معظم المواد الأفيونية ، مثل الهيدروكودون ، لأنه يخفف الألم بآليتين: تحفيز مستقبلات المواد الأفيونية في الدماغ ، وتثبيط امتصاص اثنين من الناقلات العصبية ، السيروتونين والنورإبينفرين. لذلك ، هناك نوعان من الانسحاب يمكن تجربتهما: انسحاب المواد الأفيونية التقليدية ومتلازمة انسحاب المواد الأفيونية غير النمطية. هذا فريد لأنه لا يحدث في المواد الأفيونية الأخرى. هذا يعني أيضًا أن أولئك الذين يمرون بسحب ترامادول قد يعانون من مجموعتين فريدتين من الأعراض.

تشمل أعراض انسحاب المواد الأفيونية التقليدية ما يلي:

غثيان
آلام الجهاز الهضمي
إسهال
التقيؤ
آلام العضلات
آلام الجسم

تقلب المزاج

المغص 
تشمل أعراض متلازمة انسحاب المواد الأفيونية غير النمطية ما يلي:

الهلوسة
جنون العظمة الشديد
القلق الشديد ونوبات الذعر
الارتباك والارتباك
تبدد الشخصية
تجارب حسية غير عادية بما في ذلك التنميل والوخز في الأطراف
هذه الأعراض غير النمطية بشكل عام لا تهدد الحياة ؛ ومع ذلك  فإنهم يعرضون الفرد لخطر كبير لاتخاذ قرارات سيئة أو وضع أنفسهم في مواقف خطيرة. لذلك ، يوصى بشدة بالتخلص من السموم في مركز التخلص من السموم للمرضى الداخليين تحت الإشراف الطبى.
 

الترامادول إدمان الترامادول علاج إدمان الترامادول المخدرات أعراض الانسحاب

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