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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات

علاج إدمان الترامادول بـ4.5 جنيه.. نقابة الصيادلة: لا تشتروا من خارج الصيدلية

ترامادول
ترامادول

قال الدكتور محفوظ رمزى، رئيس لجنة التصنيع الدوائي بـ نقابة الصيادلة، إن 97% من الأدوية التي تروج عبر السوشيال ميديا تكون من شركات مجهولة المصدر، و هناك بعض المشاهير يروجون لها.

وأضاف رئيس لجنة التصنيع الدوائي بـ نقابة الصيادلة، خلال لقاء إعلامي، أن المريض يتعلق بـ قشة، وعندما يشاهد شخصاً معروفاً يؤكد له أن هذه الأدوية تعالج هذا المرض يصدقه.

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وحذر من كارثة، وهي أن الأدوية التى تروج لـ التخسيس، معظمها يكون مكتوبا عليها من الخارج دواءً عشبياً، ولكنها تحتوي من الداخل مادة ممنوعة من التناول من جهات متخصصة.

ولفت إلى أن هناك مادة تسمى "السيروتونين" توضع فى منتجات التخسيس، وهى بالفعل تساهم فى التخسيس، ولكنها قاتلة على المدى البعيد، وتتسبب فى مشكلات كثيرة منها السكتة الدماغية. 

وأوضح أن هناك شبكة عالمية تقوم بتوزيع تلك المواد التي تنقص الوزن ولكنها تتسبب في وفيات، وأمراض كثيرة فى القلب والمخ.

وأكد أن هناك دواءً يساعد المريض على التخلص من إدمان الترامادول، وكان هذا الدواء يباع فى شريط بـ 4.5 جنيه، وبعد وضعه فى علبة أصبح يباع بـ 600 جنيه.

وتابع: "هناك 80 ألف صيدلية على مستوى الجمهورية، وهناك حملات تتم ولكن ما يباع عبر السوشيال ميديا لا نستطيع التحكم فيه".

وكشف أن البلاد الأفريقية تعتبر أن أى دواء خارج الصيدلية يكون قاتلاً، وعقب: “لذلك نطالب جميع المصريين بعدم شراء أى دواء من أى مكان خارج الصيدلية”.

وذكر أن هناك متاجرة فى أروح البشر، مطالبا المواطنين بعدم شراء أدوية من خلال السوشيال ميديا، قائلاً: "الدواء فيه سم قاتل". 

دواعى استعمال الترامادول

تشمل دواعى استعمال الترامادول التي يقوم الأطباء بوصف هذا الدواء لأجلها؛ المساعدة في تسكين الآلام المتوسطة والشديدة، كما تستخدم أقراص ترامادول ممتدة المفعول لتسكين الألم المزمن المتوسط والشديد أيضًا عند البالغين الذين يحتاجون إلى علاج مستمر طويل الأمد.

إذ إن الترامادول هو مسكن للآلام مصنع مشابه للمسكنات الأفيونية مثل المورفين، فهو يعمل على تغيير طبيعة استجابة الجسم للألم، حيث يرتبط الترامادول بالمستقبلات الأفيونية الموجودة في الدماغ، والتي تعد مهمة لنقل الشعور بالألم من جميع أنحاء الجسم إلى الدماغ.

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تحذيرات عامة

  • الترامادول مسكن قوي للألم يزيد من خطر الإدمان وسوء الاستخدام واستعماله لدواعٍ غير طبية.
  • يمكن أن تؤدي إساءة استخدام هذا الدواء إلى تناول جرعة زائدة والوفاة.
  • تتفاعل العديد من الأدوية مع الترامادول ويمكن أن تزيد من فرصة حدوث آثار جانبية، مثل: مشاكل التنفس المميتة، مما يستدعي إعلام الطبيب قبل تناول أي دواء آخر.
  • لا ينبغي تناول الترامادول مع الكحول أو المنتجات التي تحتوي على الكحول، لأن ذلك قد يؤدي إلى آثار خطيرة في بعض الأحيان.
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