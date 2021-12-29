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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تقرير صادم .. روسيا تتوقع عودة داعش والخلافة في ثوب جديد

تنظيم داعش الإرهابي
تنظيم داعش الإرهابي

حذرت روسيا من أن التهديدات الإرهابية في المناطق غير المستقرة في الشرق الأوسط وأفغانستان لا تزال تشكل تهديدًا رئيسيًا لأمن روسيا، وتوقعت أن الجماعات الإرهابية يمكن أن تحقق مكاسب في القارة الأفريقية.

وبحسب وكالة الأنباء الروسية نوفوستي، قال نائب وزير الخارجية، أوليج سيرومولوتوف، اليوم الأربعاء إن "وضع مكافحة الإرهاب لا يزال متوتراً للغاية. لا تزال البيئة صعبة في سوريا والعراق، حيث تتمثل العوامل الرئيسية المزعزعة للاستقرار في سيطرة الجماعات المتطرفة على منطقة خفض التصعيد في إدلب ووجود خلايا داعش والقاعدة".

وأضاف أن "في إفريقيا، لا سيما في منطقة الصحراء والساحل، يمكن أن تراعي وزارة الخارجية الروسية، الشروط المسبقة لـ إحياء الخلافة لـ داعش".

كما قال سيرومولوتوف إن موسكو "تراقب عن كثب الوضع في أفغانستان، حيث يوجد مستوى عالٍ من التهديدات الإرهابية من قبل المتعاطفين مع داعش والقاعدة الذين استقروا هناك بعد سقوط كابول في يد طالبان هذا الصيف".

وحذر من أن ذلك يشكل خطرًا على روسيا ودول آسيا الوسطى.

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وتم تصنيف داعش والقاعدة وطالبان على أنها منظمات إرهابية ومحظورة في روسيا.

وسيطرت طالبان، على العاصمة الأفغانية كابول في 15 أغسطس بعد أن استولت على مساحات شاسعة من أراضي البلاد.

وفي أعقاب الاستيلاء، نصبت موسكو نفسها كوسيط سلام في آسيا الوسطى، حيث استضافت وفداً من الممثلين السياسيين من طالبان.

وبعد الانسحاب السريع للقوات الغربية من الدولة التي مزقتها الحرب، عززت روسيا وجودها في المنطقة، وأجرت تدريبات مشتركة مع الجمهوريات السوفيتية السابقة مثل أوزبكستان وطاجيكستان على طول الحدود المشتركة.

وفي يوليو، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أن عملية برخان، وهي حملة عسكرية بقيادة فرنسا ضد المتمردين في مالي، من المقرر أن تنتهي في أوائل عام 2022.

وفي سبتمبر، قال رئيس الوزراء المالي شوجيل كوكالا مايجا، إن باريس "تخلت" عن أفريقيا، وسط رد فعل عنيف ضد نية باماكو المبلغ عنها لتوظيف ما يصل إلى 1000 من المرتزقة من مجموعة فاجنر الروسية.

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