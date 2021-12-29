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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

القواعد والإجراءات المنظمة لـ رحلات العمرة 1443 ..صور

الحج والعمرة
الحج والعمرة

أعلنت وزارة السياحة والآثار ،  القواعد والإجراءات المنظمة لتنفيذ رحلات العمرة 1443. 

وتضمنت الضوابط العديد من النقاط الهامة :

"الضوابط العامة"
1- اعتباراً من 2022/1/1 وحتى 2022/1/25 يسمح للشركات السياحية بتوثيق عقود وكالة عمرة
عام 1443هـ

2- يجب على الشركات السياحية الإلتزام بالخطة التشغيلية المقررة شهريًا لسفر المعتمرين علي مدار
الموسم طبقًا للطاقة الاستيعابية لوسائل النقل المختلفة.

3- يجب على الشركات السياحية الإلتزام بالتعليمات الصادرة عن البنك المركزي المصري فيما يخص
التحويلات البنكية» وذلك وفقًا لبرامج العمرة المدرجة بمعرفتها على البوابة والألية المتبعة في هذا
الشأن.

4- يجب على الشركات السياحية الإلتزام بالإجراءات والضوابط الصحية الصادرة عن وزارة الصحة
المصرية وكذا المملكة العربية السعودية» وكذا تقديم كافة الإقرارات والشهادات الصحية الخاصة
بالمعتمرين بشأن موسم العمرة لهذا العام.

5- يجب على الشركات السياحية الإلتزام بكافة الضوابط والاشتراطات والمنشورات الدورية الصادرة
عن السلطات السعودية بشأن موسم عمرة 1443 ه .

6- يجب على الشركات السياحية الإلتزام بمدة صلاحية تأشيرة السفر المقررة لأداء مناسك العمرة لهذا
العام وفقًا للتعليمات الصادرة عن السلطات السعودية في هذا الشأنء؛ وكذا الإلتزام بأن تكون مدة
برنامج رحلة العمرة المتفق عليه بينها وبين المعتمر هي ذات مدة الإقامة المسموح بها.

7- يجب على الشركات السياحية الإلتزام بالقواعد والضوابط المقررة من المملكة العربية السعودية
بشأن سفر السيدات لأداء العمرة لهذا العام.

8- يجب على الشركات السياحية مراعاة أن يكون جواز سفر المعتمر منفرداء وصالح لمدة عام»
ويوجد به صفحتين خاليتين على الأقل» وذلك قبل إدراج بيانات المعتمر على البوابة.
 

ضوابط
ضوابط
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ضوابط1
ضوابط1

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