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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أفضل صور السيارات في عام 2021 | شاهد

أفضل صور السيارات
أفضل صور السيارات في عام 2021 | شاهد

تحظى هواية تصوير السيارات على جزء كبير من المتعة عند العديد من هواة وعشاق التصوير، بفضل قوتها سرعتها وتصميماتها الجذابة كل عام، وتتنافس الشركات دائماً فيما بينها للحصول على أفضل تصميم في العام كذلك يتنافس المصورين على الحصول على جائزة أفضل صورة لسيارة في العام.

 

وفي السياق التالي نقدم مجموعة من أفضل أبرز صور السيارات في العالم التي نشرها موقع Autocar العالمي المتخصص في أخبار السيارات

 

1- بورشه تايكان

أستخدم ماكس إيدلستون الطائرة بدون طيار مزودة بمعدات تصوير فوتوغرافي للحصول على عده لقطات مذهلة ذات منظور جديد كلياً لسيارة بورشه تايكان.

 

2- لاند روفر ديفندر

تتألق دائما لاند روفر بالعديد من السيارات المميزة، ويقول لوك لاسي "لا ترى في كثير من الأحيان الهيكل الخام وهيكل السيارة معروضين ، وقدمت ديفندر الجديدة الكثير من الأشكال والأنسجة المثيرة للاهتمام ، مما جعل الرئيس التنفيذي لشركة Jaguar Land Rover Thierry Bolloré يتلقط صورة.

 

3- كوبرا فريمنيتو

استمتعت إدلستون بالمزيج الرائع بين منازل إدنبرة القديمة وسيارة كوبرا فريمنيتور الجديدة وقالت "هذا مثال على المكان والوقت المناسبين تمامًا حيث توقفنا للإستراحة وظهرت شمس الصباح الباكر وخلقت ضوءاً لافتاً على السيارة والمباني المحيطة بها.

 

4 - ساتون CS850GT وشيفروليه كامارو ZL1

تضيف اللقطات المنخفضة والخاطفة للسيارات مزيداً من القوة والتشويق للصور بسبب اللطابع الهجومي للسيارات مثل صورة سيارتي ساتون CS850GT وشيفروليه كامارو ZL1 التي ألتقطها كما يعتقد Olgun Kordal.

 

5- - بنتلي كونتيننتال GT

يلخص لاسي لقطته لسيارة بنتلي على الريفييرا الإنجليزية ويقول "أنا أستمتع بلمعة الإداء الخارق الذي يمثل ادائهاً مسرحياً مميزاً للسيارة الفاخرة التي تجوب لاس فيجاس.

 

 

 

 

 

 

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