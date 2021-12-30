درة عن شخصيتها في فيلم الكاهن: أنا مش مدلعة ولا أعتمد على شكل أو ميكب

أقيم العرض الخاص لفيلم "الكاهن"، في سينما أركان بالشيخ زايد بحضور نخبة كبيرة من نجوم الفن والإعلام من ضمنهم ابطال العمل الفنان حسين فهمي ، درة ، إياد نصار و حضر الفيلم ايضا عدد من الضيوف، من بينهم أحمد حاتم و عمرالسعيد و أحمد والي و أمير المصري بالإضافة إلى صنّاع الفيلم المنتج المنفذ ياسر صلاح والمخرج عثمان ابو لبن .

و قالت الفنانة درة عن مشاركتها في فيلم الكاهن :" دة شرف كبير ليا و فخر اني اكون في فيلم زي الكاهن و بالرغم من ان ابطال الفيلم استاذة كبيرة معظمهم رجال فقط و لكني احببت التواجد وسطهم لانه تحدي كبير "

و تابعت درة حديثها :" كل تجربة انا بتعلم منها و تجربتي في فيلم الكاهن انا مش مدلعة فيها خالص و كنت بعمل مشاهد اكشن و حوادث و لم اعتمد نهائي علي شكل او ميكب و لكني معتمدة فقط علي التمثيل "

و انهت درة حديثها :" اقوم الان بتصوير مسلسل المشرحة و هو دور مجهد و مهم بالنسبة لي "

يذكر أن فيلم "الكاهن" يتناول قضية جدلية للغاية، ويطرح تساؤلا: هل هناك مجلس سرّي في العالم بيتحكم بنا؟ وهل يربطبين حاضرنا الآن ومستقبلنا؟ أم أن الحكاية لها جذور غير متوقعة في التاريخ، وكل ذلك في إطار من الغموض والحركة.

الفيلم من بطولة إياد نصار، درة، فتحي عبد الوهاب، محمود حميدة، حسين فهمي، جمال سليمان، محسن محيي الدين،أحمد فؤاد سليم، وحنان سليمان. من تأليف محمد ناير، وإخراج عثمان أبو لبن.