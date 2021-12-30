حسين فهمي يكشف عن دوره في "الكاهن" وسبب اختياره للمشاركة في الفيلم

أقيم العرض الخاص لفيلم "الكاهن"، في سينما أركان بالشيخ زايد بحضور نخبة كبيرة من نجوم الفن والإعلام من ضمنهم أبطال العمل الفنان حسين فهمي ، درة ، إياد نصار و حضر الفيلم أيضا عدد من الضيوف، من بينهم أحمد حاتم و عمر السعيد و أحمد والي و أمير المصري بالإضافة إلى صنّاع الفيلم المنتج المنفذ ياسر صلاح والمخرج عثمان ابو لبن .

و قال الفنان حسين فهمي عن مشاركته في فيلم الكاهن :" الدور جديد كليا و هذا ما جذبني في الفيلم و الموضوع مختلف وهام و لذلك أنا سعيد بمشاركتي في هذا العمل ".

و تابع حسين فهمي قائلا :" كواليس العمل كانت ممتعة و المنافسة شريفة و كل ممثل يريد ان يقدم أفضل ما لديه و عثمان أبولبن مخرج متميز جدا و النص ايضا مميز و لا يوجد اي صعوبة في التصوير ".

و أنهي حسين فهمي حديثه أنه يقوم بتصوير فيلم و مسرحية و مسلسل في رمضان 2022.





يذكر أن فيلم "الكاهن" يتناول قضية جدلية للغاية، ويطرح تساؤلات: هل هناك مجلس سرّي في العالم بيتحكم بنا؟ وهل يربطبين حاضرنا الآن ومستقبلنا؟ أم أن الحكاية لها جذور غير متوقعة في التاريخ، وكل ذلك في إطار من الغموض والحركة.

الفيلم من بطولة إياد نصار، درة، فتحي عبد الوهاب، محمود حميدة، حسين فهمي، جمال سليمان، محسن محيي الدين،أحمد فؤاد سليم، وحنان سليمان. من تأليف محمد ناير، وإخراج عثمان أبو لبن.