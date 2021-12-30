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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

سهرة رأس السنة| عرض فيلم صاحب المقام على روتانا سينما

فيلم صاحب المقام
فيلم صاحب المقام

فى ليلة رأس السنة وفى تمام العاشرة مساء الجمعة القادم ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ تعايد روتانا سينما مشاهديها  بفيلم صاحب المقام أحد أجمل وأحدث إنتاجات السينما المصرية.

 

أبطال فيلم صاحب المقام

صاحب المقام من إنتاج سنة 2020 بطولة آسر ياسين ، أمينة خليل ، يسرا ، بيومى فؤاد  تأليف إبراهيم عيسى ، إنتاج أحمد السبكى إخراج محمد جمال العدل  . 

 

أحداث فيلم صاحب المقام

وتدور أحداث الفيلم حول يحيى  الذى يعيش في عالم من الثروة واللا مبالاة، وحينما يقرر هدم مقام لأحد الشيوخ الذى  يرتاد عليه الزوار  من أجل تحقيق طلباتهم ، بهدف  إنشاء منتجع سياحي، سرعان ما تنقلب الأمور، ويصبح الأمل الوحيد في امرأة غامضة تُدعى روح.

 

تعليقات منتج فيلم صاحب المقام

وكان قد علق المنتج أحمد السبكي، على قرار منع عرض فيلم "صاحب المقام" في السينمات، قائلا: "منع الفيلم جاء بسبب تعاقده مع منصة إلكترونية لعرض الفيلم عليها أولًا"، معقبًا "كنت متفق مع المنصة الإلكترونية على أن يتم عرض الفيلم في السينما بعد عام".

وتابع: "عرض الفيلم على المنصة قبل السينما يخالف غرفة صناعة السينما"، معقبا "توبة انى اعرض فيلم على منصة تانى.. الفيلم يتعرض الأول في السينما، وبعد كدا يتعرض على المنصة".

وأوضح "السبكى"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة" المذاع على قناة "القاهرة والناس"، أن توقيت عرض الفيلم كان في أثناء انتشار كورونا، وعليه لم يكن هناك حضور في السينمات والقاعات كانت فارغة، مشددا على أن عرض الفيلم على المنصة لم يكن غرضه مكسبا ماديا تماما.

وأكد "انا بحب السينما"، معقبا "حلاوة وقيمة الفيلم في دور العرض، والسينما لها رونق، وفيلم صاحب المقام سيعرض على القنوات بعد ذلك".

واسترسل "هناك تجربة جديدة تضم كوكبة من الفنانين سيشاركون في فيلم "ليلة العيد"، إضافة إلى فيلم "قمر 14" والذي سيعرض في 7 يناير"، معقبا "الفيلم يضم 19 ممثلا منهم خالد النبوي وشيرين رضا وياسمين الرئيس وغيرهم".

واختتم "الفيلم يشارك فيه أحمد بدير وأحمد مالك وبيومي فؤاد وغادة عادل وأحمد الفيشاوي ومي الغيطي وأحمد حاتم وأسماء أبو اليزيد وغيرهم".

 

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