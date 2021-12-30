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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

كبير المفاوضين الإيرانيين: المحادثات النووية تسير بصورة جيدة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

قال كبير المفاوضين الإيرانيين علي باقري كني، إن المحادثات لإعادة إحياء الاتفاق النووي بجولتها الثامنة في العاصمة النمساوية فيينا "تسير بصورة جيدة".

ونقلت وكالة "إرنا" عن كني قوله إنه "كلما كان الطرف الآخر أكثر جدية واستعدادا لرفع العقوبات من خلال الآليات التي اقترحتها إيران، لا سيما فيما يتعلق بمسألتي التحقق من رفع الحظر والضمانات، سوف نقتصر زمن التوصل إلى اتفاق".

وأشار إلى أنه "إذا تم التوصل إلى اتفاق، يجب على من انتهكه أي الولايات المتحدة، أن ترفع العقوبات أولا، وإيران سوف تعود عن خفض التزاماتها النووية بعد أن تتحقق الأمر".

ونقلت الوكالة عن تقارير وصلتها من فيينا أن عدد النقاط الخلافية بين أطراف التفاوض قد تقلصت مقارنة بالجولة السابقة وأصبحت عملية التفاوض أكثر سلاسة.

من جهته، قال المندوب الروسي في فيينا ميخائيل أوليانوف إن المشاورات مع الوفد الأميركي أمر أساسي للتقدم واستعادة الاتفاق النووي.

والتقى المنسق الأوروبي إنريكي مورا، أمس رئيس الوفد الإيراني علي باقري كني لمناقشة مسودة الاتفاق التي عمل عليها الأطراف المتفاوضة.


كما شارك السفير الروسي ميخائيل أوليانوف في الاجتماعات المنعقدة في مقر المحادثات منذ الصباح. وقال في تصريحات لمجلة "فورين بوليسي"، إن بلاده والصين أقنعتا إيران بالتراجع عن "بعض مطالبها القصوى"، وبالموافقة على مناقشة مسألة الالتزامات النووية إلى جانب رفع العقوبات.

 

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