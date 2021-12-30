والد الطفل النوبي محمد هاني: كنت أعمل في السياحة حتى الثورة والآن أعمل على توك توك

قال عم هانى، والد الطفل النوبى الذى أشتهر بالغناء باللهجة النوبية أمم الرئيس السيسى، إنه يعمل سائق توك توك مذ 5 سنوات، لافتاً إلى أنه كان يعمل فى مجال السياحة فترة طويلة بمحافظة أسوان.

وأضاف والد الطفل النوبى، خلال لائة ببرنامج يحدث فى مصر، المذاع على فضائية أم بى سى ، أن السياحة أفضل من العمل على التوك توك، معبراً:" أنها مهنة على كف عفريت"، ويتمنى أن يصل أبنه إلى أعلى المناصب.

واشار إلى أن: "لما شفت الرئيس السيسي حسينا أننا بنشوفه لأول مره ومختلف عن التليفزيون، لأنه كان تلقائي وبسيط وبيضحك مع الناس كلها، وكان ماشي كأن مفيش حراسة وحسيت كأنه في بيته".

وتابع "أهالي غرب سهيل استقبلوه بفرحة، والمسنين استقبلوه وفي ناس مبتخرجش من بيوتها خرجوا عشان خاطره استقبلوه"، مؤكدًا: "الرئيس السيسي فضل فترة طويلة ماشي بينا واستغربت الصراحة، لإني حسيت إني بشوفه أول مره في فرق بين التليفزيون ولما نتعامل معاه".